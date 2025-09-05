Beyindeki karar verme süreci haritalandı

BİLİM insanları ilk kez bir memeli beynindeki aktivitenin tam haritasını çıkardı. İngiltere merkezli Independent sitesinin haberine buluşun ardından davranışları önceden tahmin etmek mümkün olabilir. Uluslararası Beyin Laboratuvarı adıyla bir araya gelen dünya çapından 12 laboratuvar, fareler üzerinde ortak bir çalışma yürüttü. Bilim insanları, karar verme sürecinde beynin "Noel ağacı gibi aydınlandığını" haritalama yöntemiyle ortaya koydu. Bu aktivite, sanılanın aksine beynin pek çok bölgesini aynı anda harekete geçiriyor.