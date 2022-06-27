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Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:14 Son Güncelleme: 27.6.2022 15:14

Beykent Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beykent Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüs sistemine metrobüs adı verilmektedir. Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Son durak güzergâhında sürekli olarak gidiş geliş yapan metrobüsler, İstanbul'da yaşayanlar için alternatif ulaşım aracı görevi görmektedir. Beykent Metrobüs Durağı da metrobüsün geçtiği duraklardan birisidir. Beykent Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bu konuyu ele alacağız. Beykent Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte detaylar…

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü arasında 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşan metrobüs durakları İstanbul'un önemli yerlerinde konumlandırılmıştır. Beykent Metrobüs Durağı da bu önemli duraklardan biridir. Eskiden Hadımköy Metrobüs İstasyonu olarak bilinen Beykent Metrobüs İstasyonu 19 Temmuz 2012'de hizmete açılmıştır. Beykent Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Gerekli bilgileri hazırladık. Beykent metrobüse nasıl gidilir? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Beykent Metrobüs Durağı Nerede?

Beykent Metrobüs Durağı veya istasyonu, İstanbul'un ilçesi olan Esenyurt'un Gökevler Mahallesi ile Büyükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. (34B, 34BZ, 34C, 34G) gibi metrobüs hatları buradan geçmektedir.

Beykent Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Beykent Metrobüs Durağından geçen otobüs duraklarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Otobüs: 142B, 303A, 401, 448, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: BL – 101

Beykent Metrobüs Durağına yakın konumlara yürüme mesafeleri aşağıdaki gibidir:

  • Perlavista 44 metre uzaklıkta, 2 dk. yürüme mesafesinde.
  • Beylikdüzü Devlet Hastanesi 190 metre uzaklıkta, 4 dk. yürüme mesafesinde.
  • Beylikdüzü Dev. Hast / Gürpınar-Beykent Yönü 190 metre uzaklıkta, 4 dk. yürüme mesafesinde.
  • Beylikdüzü(E5) 588 metre uzaklıkta, 9 dk. yürüme mesafesinde.
  • Tüyap / Büyükçekmece Yönü 1088 metre uzaklıkta, 14 dk. yürüme mesafesinde.
  • Beylikdüzü Sondurak 1159 metre uzaklıkta, 16 dk. yürüme mesafesinde.
  • Beykent 1197 metre uzaklıkta, 17 dk. yürüme mesafesinde.

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Beykent Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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