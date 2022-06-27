Beykent Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü arasında 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşan metrobüs durakları İstanbul'un önemli yerlerinde konumlandırılmıştır. Beykent Metrobüs Durağı da bu önemli duraklardan biridir. Eskiden Hadımköy Metrobüs İstasyonu olarak bilinen Beykent Metrobüs İstasyonu 19 Temmuz 2012'de hizmete açılmıştır. Beykent Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Gerekli bilgileri hazırladık. Beykent metrobüse nasıl gidilir? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Beykent Metrobüs Durağı Nerede?

Beykent Metrobüs Durağı veya istasyonu, İstanbul'un ilçesi olan Esenyurt'un Gökevler Mahallesi ile Büyükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. (34B, 34BZ, 34C, 34G) gibi metrobüs hatları buradan geçmektedir.

Beykent Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Beykent Metrobüs Durağından geçen otobüs duraklarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Otobüs: 142B, 303A, 401, 448, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: BL – 101

Beykent Metrobüs Durağına yakın konumlara yürüme mesafeleri aşağıdaki gibidir: