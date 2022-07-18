Beykent Üniversitesi taban puanları 2022: Beykent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Beykent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Beykent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Beykent Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Beykent Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Tıp
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|15.422
14.900
11.020
10.900
|442,32243
501,15538
488,07555
482,78565
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Tıp
(%25 İndirimli)
|SAY
|6+0
6+0
20+0
17+0
|6
6
20
17
|27.942
24.300
35.086
39.800
|420,75433
487,23971
442,06363
420,22604
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
5+0
|9
9
6
5
|28.392
30.100
21.952
21.100
|420,08367
479,55832
464,45116
456,59346
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|41.380
44.000
47.048
51.100
|402,53926
462,26322
424,01318
401,81625
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|16+0
16+0
18+0
14+0
|16
16
18
14
|48.770
43.700
51.004
54.900
|393,75770
462,70168
418,33918
395,86169
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
9+0
6+0
5+0
|10
9
6
5
|51.956
54.800
57.435
61.600
|389,90103
449,62180
409,59550
386,29226
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|57.041
55.100
57.355
59.200
|384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
5+0
|11
10
5
5
|66.214
61.000
57.643
55.500
|374,44528
442,55299
409,34087
394,97175
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAY
|35+0
35+0
—
—
|35
35
—
—
|71.844
68.600
—
—
|368,80838
433,97159
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
4+0
6+0
|5
5
4
6
|82.638
84.400
65.884
42.900
|358,29602
416,04112
398,43065
414,88313
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|13+0
12+0
7+0
7+0
|13
12
7
7
|84.343
80.800
79.825
71.300
|356,73808
420,00544
381,67712
373,37989
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
12+0
7+0
7+0
|8
12
7
7
|85.442
85.800
77.762
76.700
|355,74101
414,57536
384,08613
366,76084
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|91.940
85.200
65.932
64.900
|349,97780
415,20962
398,37953
381,68058
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
9+0
5+0
5+0
|4
9
5
5
|100.578
102.000
89.851
82.100
|342,71077
397,39255
370,69501
360,57111
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
4+0
3+0
6+0
|3
4
3
6
|104.663
108.000
107.980
107.000
|339,31247
391,18718
353,08045
335,67968
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|7+0
8+0
5+0
9+0
|7
8
5
9
|104.899
98.100
80.455
52.300
|339,10503
401,58295
380,93642
399,91403
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı
(Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|117.025
—
—
—
|329,58392
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
5+0
—
—
|3
5
—
—
|118.914
146.000
—
—
|358,73681
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|148.156
—
—
—
|308,77823
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
8+0
—
—
|10
8
—
—
|151.866
151.000
—
—
|306,59181
355,05654
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|158.455
—
—
—
|302,84295
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|164.769
190.000
—
—
|299,33251
330,14769
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0
4+0
3+0
8+0
|2
4
3
8
|168.534
183.000
152.384
83.600
|297,34054
334,27349
319,86533
358,90595
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
7+0
7+0
|12
12
7
7
|184.756
167.000
111.028
104.000
|289,16284
344,42084
350,37949
337,70268
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0
8+0
—
—
|10
8
—
—
|198.360
194.000
—
—
|282,96160
327,98176
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| İç Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|12+0
15+0
10+0
10+0
|12
15
10
10
|201.641
185.000
140.621
126.000
|281,49032
332,99958
327,44617
320,08273
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
6+0
5+0
9+0
|3
6
5
9
|204.660
184.000
166.435
95.300
|280,16563
333,57086
311,59773
346,54554
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Matematik
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
4+0
|11
10
5
4
|212.688
197.000
187.453
163.000
|276,85233
326,36316
300,77648
296,77613
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|60+0
51+0
—
—
|60
51
—
—
|230.618
255.000
—
—
|269,75281
299,39705
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0
—
—
—
|11
—
—
—
|231.627
—
—
—
|269,37272
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|85+0
76+0
—
—
|85
76
—
—
|240.597
260.000
—
—
|266,09829
297,70990
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|64+0
55+0
13+0
16+0
|64
55
13
15
|243.648
247.000
260.332
Dolmadı
|265,05912
302,77726
272,23669
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|330.363
—
—
—
|240,05659
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|366.807
—
—
—
|230,99480
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|55+0
—
—
—
|32
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|18+0
21+0
—
—
|9
7
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
68+0
3+0
20+0
|26
32
2
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|77+0
68+0
4+0
20+0
|60
66
4
7
|Dolmadı
—
273.800
Dolmadı
|Dolmadı
—
268,03549
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|55+0
47+0
—
—
|1
47
—
—
|Dolmadı
589.000
—
—
|Dolmadı
223,36584
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0
47+0
—
—
|14
47
—
—
|Dolmadı
538.000
—
—
|Dolmadı
229,98373
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|62+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İç Mimarlık
(%25 İndirimli)
|SAY
|68+0
76+0
—
—
|16
76
—
—
|Dolmadı
459.000
—
—
|Dolmadı
243,16149
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|68+0
68+0
—
—
|15
68
—
—
|Dolmadı
508.000
—
—
|Dolmadı
234,62607
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
34+0
16+0
36+0
|3
4
—
26
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|12+0
21+0
2+0
40+0
|—
—
—
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0
25+0
—
—
|12
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
54+0
3+0
20+0
|5
11
1
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|47+0
47+0
2+0
10+0
|6
33
2
2
|Dolmadı
—
270.820
Dolmadı
|Dolmadı
—
268,94246
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Matematik
(%50 İndirimli)
|SAY
|64+0
55+0
6+0
6+0
|11
55
6
6
|Dolmadı
481.000
412.675
405.000
|Dolmadı
239,11748
236,07464
225,89352
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mimarlık
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
47+0
39+0
18+0
|5
24
29
18
|Dolmadı
—
Dolmadı
155.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
301,44485
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
31+0
24+0
9+0
|17
17
5
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
127.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
319,46724
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Tıp
(Ücretli)
|SAY
|45+0
45+0
—
—
|25
45
—
—
|Dolmadı
37.400
—
—
|Dolmadı
470,33729
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|18+0
18+0
12+0
20+0
|18
18
12
20
|25.608
13.900
17.788
21.100
|370,14220
426,35741
410,18282
395,43535
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Psikoloji
(Burslu)
|EA
|12+0
11+0
6+0
9+0
|12
11
6
9
|73.842
49.100
46.855
46.900
|333,41928
391,03686
380,60408
368,16533
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|80+0
75+0
48+0
15+0
|80
75
48
15
|80.626
60.800
100.821
102.000
|329,78190
384,16979
347,65466
332,58616
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
10+0
|11
10
5
10
|98.385
116.000
107.207
138.000
|321,02042
356,97709
344,50769
316,88156
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|22+0
27+0
—
—
|22
27
—
—
|101.779
95.900
—
—
|319,46575
366,12034
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
8+0
4+0
8+0
|9
8
4
8
|190.115
151.000
128.247
113.000
|288,10877
342,53469
335,04040
327,17139
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
5+0
|11
10
5
5
|194.461
179.000
152.642
154.000
|286,91291
332,26804
325,41108
310,73653
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0
6+0
4+0
8+0
|4
6
4
8
|200.224
166.000
129.580
139.000
|285,35739
336,64974
334,47913
316,45527
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
6+0
3+0
7+0
|3
6
3
7
|200.962
235.000
174.016
210.000
|285,17344
314,53847
317,90758
293,51228
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
8+0
4+0
5+0
|6
8
4
5
|225.232
189.000
143.832
148.000
|279,05118
328,85502
328,72698
313,04354
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
11+0
—
—
|11
11
—
—
|252.687
275.000
—
—
|272,76321
303,91159
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
4+0
5+0
|9
8
4
5
|265.258
245.000
194.703
220.000
|270,16275
311,84617
311,33757
290,89685
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|272.198
—
—
—
|268,75974
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(Burslu)
|EA
|7+0
8+0
5+0
7+0
|7
8
5
7
|272.675
276.000
141.736
151.000
|268,66077
303,74944
329,55407
311,98925
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Psikoloji
(%25 İndirimli)
|EA
|68+0
59+0
—
—
|68
59
—
—
|278.871
259.000
—
—
|267,42710
308,19133
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
4+0
3+0
6+0
|3
4
3
6
|288.169
238.000
203.119
241.000
|265,61730
313,80273
308,79900
285,93797
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İktisat
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
5+0
|6
6
4
5
|291.767
248.000
209.760
223.000
|264,93227
310,97321
306,91440
290,32310
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
6+0
4+0
5+0
|5
6
4
5
|298.461
358.000
228.027
242.000
|263,66868
285,57042
301,88533
285,71984
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
—
—
|9
8
—
—
|303.982
379.000
—
—
|262,64326
281,47392
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(Burslu
|EA
|6+0
7+0
4+0
5+0
|6
7
4
5
|320.918
306.000
262.281
271.000
|259,63355
296,59198
293,42445
279,29471
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)
|EA
|10+0
9+0
5+0
8+0
|10
9
5
8
|326.087
216.000
142.404
150.000
|258,74108
320,29320
329,28440
312,26373
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
6+0
—
—
|3
6
—
—
|372.004
441.000
—
—
|251,38068
270,60771
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sermaye Piyasası (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
3+0
4+0
|3
4
3
4
|386.376
296.000
306.497
337.000
|249,20185
298,92502
283,90149
266,61779
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|402.099
—
—
—
|246,91564
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|64+0
55+0
13+0
56+0
|64
55
13
23
|485.260
481.000
677.564
Dolmadı
|236,04426
264,12927
234,17481
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0
42+0
—
—
|—
26
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17+0
25+0
—
—
|5
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İktisat
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
34+0
—
—
|4
21
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
46+0
—
—
|4
16
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|54+0
47+0
—
—
|1
47
—
—
|Dolmadı
963.000
—
—
|Dolmadı
210,29644
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|64+0
55+0
—
—
|7
55
—
—
|Dolmadı
882.000
—
—
|Dolmadı
219,24757
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|33+0
34+0
—
—
|9
18
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sermaye Piyasası (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|18+0
21+0
—
—
|3
9
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)
|EA
|56+0
50+0
5+0
32+0
|4
50
5
11
|Dolmadı
827.000
824.387
Dolmadı
|Dolmadı
224,00012
197,85586
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|24+0
34+0
—
—
|3
9
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(%50 İndirimli)
|EA
|38+0
47+0
—
—
|1
18
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20+0
29+0
—
—
|—
7
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
32+0
—
—
|1
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|53+0
44+0
6+0
52+0
|9
44
2
12
|Dolmadı
905.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,25494
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
42+0
—
—
|3
42
—
—
|Dolmadı
949.000
—
—
|Dolmadı
212,42472
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|59+0
59+0
—
—
|13
59
—
—
|Dolmadı
912.000
—
—
|Dolmadı
216,57095
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (Fakülte)
|SÖZ
|13+0
13+0
9+0
8+0
|13
13
9
8
|19.415
15.000
11.549
15.800
|357,59329
394,68491
406,03179
387,00710
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
4+0
4+0
|10
8
4
4
|19.976
4.520
547
12.500
|356,83379
424,46329
475,81367
392,57602
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya
(Burslu) (Fakülte)
|SÖZ
|8+0
11+0
6+0
9+0
|8
11
6
9
|28.316
27.500
25.178
68.000
|346,76958
377,69407
386,65336
345,17919
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
3+0
5+0
|6
5
3
5
|38.183
51.400
45.704
60.400
|337,78672
357,80828
369,58491
349,00127
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (Burslu)
|SÖZ
|13+0
12+0
7+0
10+0
|13
12
7
10
|39.966
22.600
979
63.200
|336,36874
383,54346
462,23341
347,53791
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|11+0
10+0
5+0
8+0
|11
10
5
8
|50.966
19.600
9.988
16.100
|328,57058
387,45294
409,39752
386,51656
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
11+0
6+0
8+0
|7
11
6
8
|56.097
53.800
18.835
26.500
|325,37303
356,31470
394,28714
373,54577
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
7+0
4+0
6+0
|4
7
4
6
|61.279
56.000
38.747
72.400
|322,42736
354,91778
374,46685
343,10817
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
11+0
6+0
7+0
|9
11
6
7
|63.373
83.900
48.705
66.700
|321,27593
340,25228
367,60080
345,77627
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Medya ve İletişim
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
11+0
6+0
7+0
|12
11
6
7
|69.762
55.500
46.791
83.000
|317,98808
355,22111
368,80607
338,45781
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
6+0
3+0
5+0
|7
6
3
5
|98.466
142.000
31.783
73.400
|305,54076
318,85683
380,22762
342,61876
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
9+0
5+0
7+0
|9
9
5
7
|108.493
291.000
497
66.000
|301,86138
284,31556
477,62476
346,15997
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
25+0
—
—
|34
25
—
—
|445.399
391.000
—
—
|237,02052
266,97019
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|75+0
42+0
18+0
20+0
|60
42
18
18
|Dolmadı
294.000
842.217
Dolmadı
|Dolmadı
283,71518
218,66024
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|76+0
68+0
31+0
40+0
|54
68
31
40
|Dolmadı
515.000
710.667
706.000
|Dolmadı
248,40936
237,87074
237,87017
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
59+0
4+0
27+0
|12
42
4
12
|Dolmadı
—
604.027
Dolmadı
|Dolmadı
—
250,50833
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Medya ve İletişim
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
59+0
7+0
30+0
|17
59
7
10
|Dolmadı
629.000
731.407
Dolmadı
|Dolmadı
233,04643
235,47462
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|44+0
—
—
—
|25
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|64+0
55+0
11+0
55+0
|28
55
11
20
|Dolmadı
566.000
643.507
Dolmadı
|Dolmadı
241,42372
245,73031
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|27+0
42+0
—
—
|5
16
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|43+0
36+0
3+0
42+0
|7
36
3
9
|Dolmadı
809.000
853.131
Dolmadı
|Dolmadı
207,40672
212,47756
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0
53+0
14+0
53+0
|28
41
13
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya
(Fakülte) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|50+0
—
—
—
|39
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya
(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55+0
47+0
14+0
20+0
|54
47
14
20
|Dolmadı
392.000
608.016
785.000
|Dolmadı
266,69591
250,02464
230,36110
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)
|DİL
|10+0
9+0
6+0
7+0
|10
9
6
7
|10.852
8.730
6.861
6.150
|407,22969
430,35884
438,26210
432,83195
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|DİL
|11+0
10+0
5+0
7+0
|11
10
5
7
|14.743
11.300
11.299
8.690
|391,89744
417,51698
414,80817
416,96732
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Rusça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)
|DİL
|6+0
5+0
3+0
6+0
|6
5
3
6
|19.542
17.100
12.044
15.300
|375,26051
394,63396
411,42520
382,92538
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|DİL
|63+0
55+0
21+0
30+0
|63
55
21
30
|53.289
40.400
45.143
48.000
|270,57893
316,59505
299,17711
266,06960
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%25 İndirimli)
|DİL
|60+0
51+0
—
—
|60
51
—
—
|60.041
55.100
—
—
|251,83136
272,14051
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Rusça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%50 İndirimli)
|DİL
|34+0
25+0
—
—
|9
23
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
Beykent Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|324,94252
361,82128
|242.774
201.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|8+0
11+0
|8
11
|311,50103
327,43032
|299.921
324.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|310,45386
325,73339
|304.916
332.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|299,22363
313,66456
|363.931
392.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|298,34839
321,26227
|369.024
353.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|291,91453
309,34330
|408.749
417.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|290,96511
317,69511
|415.100
371.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|290,10764
307,30748
|420.935
429.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|284,43693
306,96967
|460.723
431.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|284,19922
290,43270
|462.517
543.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|283,40850
302,84301
|468.373
457.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|281,82203
272,49860
|480.576
693.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|280,38402
292,10318
|491.783
530.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|277,42181
290,98325
|515.577
539.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0
8+0
|10
8
|277,28716
302,31688
|516.681
460.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|276,69004
296,10252
|521.767
502.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|275,92087
288,26286
|528.200
559.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
9+0
|11
9
|272,92042
297,64909
|554.340
491.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
8+0
|5
8
|272,42962
282,34506
|558.608
607.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|271,68074
—
|565.370
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|8+0
11+0
|8
11
|271,60268
281,45243
|566.086
614.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|271,46032
287,88005
|567.354
562.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İsstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|271,36505
309,84681
|568.173
414.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|271,35379
286,06247
|568.285
577.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|271,20669
287,64288
|569.657
564.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Makine
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|270,97535
296,67169
|571.791
498.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|269,97956
281,89497
|580.910
610.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|267,15578
282,19635
|607.541
608.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|266,92759
291,26778
|609.731
536.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|266,71223
280,02824
|611.775
626.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|265,77900
299,79901
|620.898
476.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|265,38067
271,96178
|624.840
698.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
9+0
|6
9
|264,78128
274,94649
|630.760
671.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|264,70929
277,62233
|631.470
647.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|2+0
4+0
|2
4
|264,03603
273,60096
|638.081
683.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|263,74085
273,70015
|641.091
682.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|263,72817
278,08978
|641.204
643.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|262,97818
288,64763
|648.758
556.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|262,92004
270,41081
|649.411
712.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|11+0
—
|11
—
|262,90198
—
|649.596
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(Burslu)
|TYT
|8+0
11+0
|8
11
|262,47677
271,67831
|654.083
700.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|261,84722
288,07518
|660.626
561.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) Vakıf)
| Diyaliz
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|261,63869
269,72958
|662.794
719.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|261,31866
277,83693
|666.124
645.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|261,08113
282,09297
|668.712
609.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|261,03602
282,00136
|669.207
610.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tekstil Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|260,50798
253,93087
|674.807
882.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|260,21048
269,47206
|677.857
721.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|260,17745
271,05738
|678.202
706.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|260,11404
271,48137
|678.857
702.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Elektrik
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|259,98369
271,11195
|680.232
706.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|258,84969
265,19417
|692.329
763.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|258,76555
273,88523
|693.232
680.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|256,69787
267,23499
|716.103
743.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|256,49467
269,91636
|718.375
717.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Makine
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
9+0
|6
9
|256,12050
268,39643
|722.512
732.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
8+0
|5
8
|255,84488
272,84218
|725.729
690.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|255,64967
256,17695
|727.969
858.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|255,01241
253,47776
|735.367
888.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik
(Burslu)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|254,46449
261,42166
|741.519
801.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|254,35205
266,01887
|742.838
755.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler
(Burslu)
|TYT
|4+0
6+0
|4
6
|254,19617
263,79089
|744.690
777.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|253,97514
254,06558
|747.254
881.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|253,94963
278,13814
|747.528
642.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|253,63192
263,68490
|751.056
778.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu)
|TYT
|5+0
9+0
|5
9
|253,60305
258,74646
|751.366
830.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|253,37067
—
|754.115
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|253,32987
268,11957
|754.575
734.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Yönetimi
(Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|253,18079
260,94998
|756.311
807.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|250,83615
256,71701
|783.890
852.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|250,73180
261,94022
|785.107
796.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Burslu)
|TYT
|4+0
6+0
|4
6
|249,96279
261,40398
|794.311
802.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
7+0
|4
7
|248,60820
256,66580
|810.142
852.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
6+0
|4
6
|248,21374
253,76421
|814.952
884.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Basım ve Yayım Teknolojileri
(Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|247,41771
264,03459
|824.506
775.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|246,33977
253,99656
|837.299
882.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0
20+0
|28
20
|246,10249
268,94647
|840.162
726.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
9+0
|4
9
|246,07220
242,02945
|840.549
1.020.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|245,74381
244,72712
|844.480
988.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|245,49370
250,48153
|847.454
922.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Bilgisiyar) (Vakıf)
| Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|68
59
|245,25005
248,37138
|850.322
946.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|241,96617
254,76303
|888.780
873.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|220,64175
228,11524
|1.154.804
1.192.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)
|TYT
|57+0
68+0
|57
68
|217,41663
246,93155
|1.197.870
963.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
42+0
|51
42
|215,87740
223,42694
|1.218.356
1.254.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|40+0
48+0
|40
48
|213,88830
214,17594
|1.245.753
1.379.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|34+0
51+0
|34
51
|205,74220
230,46952
|1.365.204
1.162.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(%25 İndirimli)
|TYT
|60+0
51+0
|60
51
|200,35099
227,97944
|1.447.891
1.194.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
49+0
|42
49
|199,01595
201,98728
|1.468.450
1.550.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|68
59
|196,30031
228,55734
|1.508.170
1.186.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
34+0
|43
34
|193,45765
229,36045
|1.545.502
1.176.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
49+0
|42
49
|187,68410
200,74863
|1.598.250
1.568.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|28+0
—
|28
—
|186,16351
—
|1.605.872
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|185,41468
190,47843
|1.608.569
1.695.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|55+0
47+0
|52
47
|Dolmadı
194,56154
|1.625.270
1.652.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|50
59
|Dolmadı
203,62970
|1.596.288
1.527.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
—
|41
—
|Dolmadı
—
|1.615.365
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
63+0
|23
6
|Dolmadı
—
|1.623.154
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|67+0
60+0
|33
60
|Dolmadı
218,92646
|1.605.797
1.315.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
—
|21
—
|Dolmadı
—
|1.627.226
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
41+0
|23
41
|Dolmadı
199,23695
|1.599.766
1.590.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|22+0
34+0
|5
12
|Dolmadı
—
|1.612.680
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
25+0
|4
3
|Dolmadı
—
|1.612.789
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|11+0
17+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|60+0
64+0
|20
48
|Dolmadı
—
|1.597.345
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
39+0
|10
35
|Dolmadı
—
|1.485.700
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|16
—
|Dolmadı
—
|1.514.984
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(%25 İndirimli)
|TYT
|47+0
59+0
|34
33
|Dolmadı
—
|1.614.663
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
39+0
|23
31
|Dolmadı
—
|1.588.884
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
—
|34
—
|Dolmadı
—
|1.623.325
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
47+0
|13
47
|Dolmadı
193,29170
|1.624.460
1.667.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz
(%25 İndirimli)
|TYT
|61+0
54+0
|8
43
|Dolmadı
—
|1.522.805
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
—
|12
—
|Dolmadı
—
|1.589.050
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0
53+0
|57
53
|Dolmadı
230,85637
|1.579.066
1.157.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
34+0
|34
34
|Dolmadı
197,53526
|1.596.104
1.613.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
64+0
|4
63
|Dolmadı
—
|1.503.842
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|42+0
47+0
|18
47
|Dolmadı
191,88644
|1.577.636
1.682.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|67+0
59+0
|52
59
|Dolmadı
192,10667
|1.621.319
1.680.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0
36+0
|10
19
|Dolmadı
—
|1.625.430
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|13+0
16+0
|5
3
|Dolmadı
—
|1.590.610
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
49+0
|12
26
|Dolmadı
—
|1.567.898
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|27+0
—
|16
—
|Dolmadı
—
|1.578.186
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
29+0
|9
21
|Dolmadı
—
|1.606.576
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
51+0
|7
34
|Dolmadı
—
|1.552.536
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
51+0
|3
7
|Dolmadı
—
|1.624.431
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|36
35
|Dolmadı
—
|1.618.392
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik
(%50 İndirimli)
|TYT
|63+0
56+0
|51
56
|Dolmadı
195,10694
|1.602.601
1.645.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|22+0
42+0
|6
8
|Dolmadı
—
|1.440.630
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Makine
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
51+0
|31
51
|Dolmadı
185,94880
|1.593.280
1.724.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Makine
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
51+0
|10
23
|Dolmadı
—
|1.589.670
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(%50 İndirimli)
|TYT
|29+0
—
|19
—
|Dolmadı
—
|1.555.249
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|36+0
34+0
|3
28
|Dolmadı
—
|1.587.643
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
42+0
|20
42
|Dolmadı
209,56584
|1.610.617
1.442.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
31+0
|6
10
|Dolmadı
—
|1.376.947
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri
(%25 İndirimli)
|TYT
|57+0
59+0
|7
42
|Dolmadı
—
|1.516.862
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0
54+0
|42
54
|Dolmadı
211,16176
|1.606.973
1.420.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|15
38
|Dolmadı
—
|1.604.920
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0
52+0
|17
52
|Dolmadı
186,18461
|1.617.653
1.723.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|65+0
55+0
|40
55
|Dolmadı
212,88613
|1.627.332
1.396.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|9
20
|Dolmadı
—
|1.584.606
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
41+0
|17
32
|Dolmadı
—
|1.593.105
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|16+0
22+0
|3
5
|Dolmadı
—
|1.507.083
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0
47+0
|26
47
|Dolmadı
200,60618
|1.604.412
1.570.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
46+0
|3
13
|Dolmadı
—
|1.362.636
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
34+0
|3
8
|Dolmadı
—
|—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
—
|11
—
|Dolmadı
—
|1.593.126
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
34+0
|5
26
|Dolmadı
—
|1.282.201
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|55+0
50+0
|39
50
|Dolmadı
212,71867
|1.606.425
1.399.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler
(%50 İndirimli)
|TYT
|24+0
37+0
|4
12
|Dolmadı
—
|1.284.127
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tekstil Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0
37+0
|14
18
|Dolmadı
—
|1.617.598
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
40+0
|27
40
|Dolmadı
192,06761
|1.594.215
1.680.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
20+0
|4
5
|Dolmadı
—
|1.542.281
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|39
59
|Dolmadı
206,28358
|1.626.845
1.489.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|39+0
—
|23
—
|Dolmadı
—
|1.591.471
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
31+0
|4
7
|Dolmadı
—
|1.528.588
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|46+0
—
|39
—
|Dolmadı
—
|1.562.089
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
34+0
|23
34
|Dolmadı
215,36594
|1.590.611
1.362.000
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