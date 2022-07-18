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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:58

Beykent Üniversitesi taban puanları 2022: Beykent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Beykent Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Beykent Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Beykent Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

Beykent Üniversitesi taban puanları 2022: Beykent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Beykent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Beykent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Beykent Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Beykent Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Beykent Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 15.422
14.900
11.020
10.900		 442,32243
501,15538
488,07555
482,78565
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp
(%25 İndirimli)		 SAY 6+0
6+0
20+0
17+0		 6
6
20
17		 27.942
24.300
35.086
39.800		 420,75433
487,23971
442,06363
420,22604
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
5+0		 9
9
6
5		 28.392
30.100
21.952
21.100		 420,08367
479,55832
464,45116
456,59346
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 41.380
44.000
47.048
51.100		 402,53926
462,26322
424,01318
401,81625
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)		 SAY 16+0
16+0
18+0
14+0		 16
16
18
14		 48.770
43.700
51.004
54.900		 393,75770
462,70168
418,33918
395,86169
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0
9+0
6+0
5+0		 10
9
6
5		 51.956
54.800
57.435
61.600		 389,90103
449,62180
409,59550
386,29226
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 57.041
55.100
57.355
59.200		 384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
10+0
5+0
5+0		 11
10
5
5		 66.214
61.000
57.643
55.500		 374,44528
442,55299
409,34087
394,97175
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği
(Ücretli)		 SAY 35+0
35+0

 35
35

 71.844
68.600

 368,80838
433,97159
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
4+0
6+0		 5
5
4
6		 82.638
84.400
65.884
42.900		 358,29602
416,04112
398,43065
414,88313
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 13+0
12+0
7+0
7+0		 13
12
7
7		 84.343
80.800
79.825
71.300		 356,73808
420,00544
381,67712
373,37989
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
12+0
7+0
7+0		 8
12
7
7		 85.442
85.800
77.762
76.700		 355,74101
414,57536
384,08613
366,76084
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 91.940
85.200
65.932
64.900		 349,97780
415,20962
398,37953
381,68058
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
9+0
5+0
5+0		 4
9
5
5		 100.578
102.000
89.851
82.100		 342,71077
397,39255
370,69501
360,57111
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
4+0
3+0
6+0		 3
4
3
6		 104.663
108.000
107.980
107.000		 339,31247
391,18718
353,08045
335,67968
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık
(Burslu)		 SAY 7+0
8+0
5+0
9+0		 7
8
5
9		 104.899
98.100
80.455
52.300		 339,10503
401,58295
380,93642
399,91403
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı
(Burslu)		 SAY 6+0


 6


 117.025


 329,58392
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
5+0

 3
5

 118.914
146.000

 358,73681
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0


 10


 148.156


 308,77823
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
8+0

 10
8

 151.866
151.000

 306,59181
355,05654
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0


 10


 158.455


 302,84295
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 51+0
51+0

 51
51

 164.769
190.000

 299,33251
330,14769
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0
4+0
3+0
8+0		 2
4
3
8		 168.534
183.000
152.384
83.600		 297,34054
334,27349
319,86533
358,90595
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
12+0
7+0
7+0		 12
12
7
7		 184.756
167.000
111.028
104.000		 289,16284
344,42084
350,37949
337,70268
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0
8+0

 10
8

 198.360
194.000

 282,96160
327,98176
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İç Mimarlık
(Burslu)		 SAY 12+0
15+0
10+0
10+0		 12
15
10
10		 201.641
185.000
140.621
126.000		 281,49032
332,99958
327,44617
320,08273
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
6+0
5+0
9+0		 3
6
5
9		 204.660
184.000
166.435
95.300		 280,16563
333,57086
311,59773
346,54554
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Matematik
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0
5+0
4+0		 11
10
5
4		 212.688
197.000
187.453
163.000		 276,85233
326,36316
300,77648
296,77613
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 60+0
51+0

 60
51

 230.618
255.000

 269,75281
299,39705
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0


 11


 231.627


 269,37272
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 85+0
76+0

 85
76

 240.597
260.000

 266,09829
297,70990
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 64+0
55+0
13+0
16+0		 64
55
13
15		 243.648
247.000
260.332
Dolmadı		 265,05912
302,77726
272,23669
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 60+0


 60


 330.363


 240,05659
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 34


 366.807


 230,99480
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 55+0


 32


 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 18+0
21+0

 9
7

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 48+0
68+0
3+0
20+0		 26
32
2
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 77+0
68+0
4+0
20+0		 60
66
4
7		 Dolmadı

273.800
Dolmadı		 Dolmadı

268,03549
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 55+0
47+0

 1
47

 Dolmadı
589.000

 Dolmadı
223,36584
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0
47+0

 14
47

 Dolmadı
538.000

 Dolmadı
229,98373
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 62+0


Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İç Mimarlık
(%25 İndirimli)		 SAY 68+0
76+0

 16
76

 Dolmadı
459.000

 Dolmadı
243,16149
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 68+0
68+0

 15
68

 Dolmadı
508.000

 Dolmadı
234,62607
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0
34+0
16+0
36+0		 3
4

26		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 12+0
21+0
2+0
40+0


6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0
25+0

 12
5

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 26+0
54+0
3+0
20+0		 5
11
1
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 47+0
47+0
2+0
10+0		 6
33
2
2		 Dolmadı

270.820
Dolmadı		 Dolmadı

268,94246
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Matematik
(%50 İndirimli)		 SAY 64+0
55+0
6+0
6+0		 11
55
6
6		 Dolmadı
481.000
412.675
405.000		 Dolmadı
239,11748
236,07464
225,89352
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0
47+0
39+0
18+0		 5
24
29
18		 Dolmadı

Dolmadı
155.000		 Dolmadı

Dolmadı
301,44485
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
31+0
24+0
9+0		 17
17
5
9		 Dolmadı

Dolmadı
127.000		 Dolmadı

Dolmadı
319,46724
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp
(Ücretli)		 SAY 45+0
45+0

 25
45

 Dolmadı
37.400

 Dolmadı
470,33729
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk
(Burslu)		 EA 18+0
18+0
12+0
20+0		 18
18
12
20		 25.608
13.900
17.788
21.100		 370,14220
426,35741
410,18282
395,43535
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Psikoloji
(Burslu)		 EA 12+0
11+0
6+0
9+0		 12
11
6
9		 73.842
49.100
46.855
46.900		 333,41928
391,03686
380,60408
368,16533
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 80+0
75+0
48+0
15+0		 80
75
48
15		 80.626
60.800
100.821
102.000		 329,78190
384,16979
347,65466
332,58616
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
10+0		 11
10
5
10		 98.385
116.000
107.207
138.000		 321,02042
356,97709
344,50769
316,88156
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk
(Ücretli)		 EA 22+0
27+0

 22
27

 101.779
95.900

 319,46575
366,12034
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
8+0
4+0
8+0		 9
8
4
8		 190.115
151.000
128.247
113.000		 288,10877
342,53469
335,04040
327,17139
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
5+0		 11
10
5
5		 194.461
179.000
152.642
154.000		 286,91291
332,26804
325,41108
310,73653
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0
6+0
4+0
8+0		 4
6
4
8		 200.224
166.000
129.580
139.000		 285,35739
336,64974
334,47913
316,45527
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
6+0
3+0
7+0		 3
6
3
7		 200.962
235.000
174.016
210.000		 285,17344
314,53847
317,90758
293,51228
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
8+0
4+0
5+0		 6
8
4
5		 225.232
189.000
143.832
148.000		 279,05118
328,85502
328,72698
313,04354
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
11+0

 11
11

 252.687
275.000

 272,76321
303,91159
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(Burslu)		 EA 9+0
8+0
4+0
5+0		 9
8
4
5		 265.258
245.000
194.703
220.000		 270,16275
311,84617
311,33757
290,89685
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 272.198


 268,75974
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(Burslu)		 EA 7+0
8+0
5+0
7+0		 7
8
5
7		 272.675
276.000
141.736
151.000		 268,66077
303,74944
329,55407
311,98925
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Psikoloji
(%25 İndirimli)		 EA 68+0
59+0

 68
59

 278.871
259.000

 267,42710
308,19133
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
4+0
3+0
6+0		 3
4
3
6		 288.169
238.000
203.119
241.000		 265,61730
313,80273
308,79900
285,93797
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisat
(Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
5+0		 6
6
4
5		 291.767
248.000
209.760
223.000		 264,93227
310,97321
306,91440
290,32310
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
6+0
4+0
5+0		 5
6
4
5		 298.461
358.000
228.027
242.000		 263,66868
285,57042
301,88533
285,71984
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu)		 EA 9+0
8+0

 9
8

 303.982
379.000

 262,64326
281,47392
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(Burslu		 EA 6+0
7+0
4+0
5+0		 6
7
4
5		 320.918
306.000
262.281
271.000		 259,63355
296,59198
293,42445
279,29471
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu)		 EA 10+0
9+0
5+0
8+0		 10
9
5
8		 326.087
216.000
142.404
150.000		 258,74108
320,29320
329,28440
312,26373
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
6+0

 3
6

 372.004
441.000

 251,38068
270,60771
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sermaye Piyasası (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
3+0
4+0		 3
4
3
4		 386.376
296.000
306.497
337.000		 249,20185
298,92502
283,90149
266,61779
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 402.099


 246,91564
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 64+0
55+0
13+0
56+0		 64
55
13
23		 485.260
481.000
677.564
Dolmadı		 236,04426
264,12927
234,17481
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 36+0
42+0
26

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 17+0
25+0

 5
5

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisat
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
34+0

 4
21

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
46+0

 4
16

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 54+0
47+0

 1
47

 Dolmadı
963.000

 Dolmadı
210,29644
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 64+0
55+0

 7
55

 Dolmadı
882.000

 Dolmadı
219,24757
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 33+0
34+0

 9
18

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sermaye Piyasası (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 18+0
21+0

 3
9

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli)		 EA 56+0
50+0
5+0
32+0		 4
50
5
11		 Dolmadı
827.000
824.387
Dolmadı		 Dolmadı
224,00012
197,85586
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 24+0
34+0

 3
9

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(%50 İndirimli)		 EA 38+0
47+0

 1
18

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 20+0
29+0
7

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
32+0

 1
5

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 53+0
44+0
6+0
52+0		 9
44
2
12		 Dolmadı
905.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,25494
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
42+0

 3
42

 Dolmadı
949.000

 Dolmadı
212,42472
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 59+0
59+0

 13
59

 Dolmadı
912.000

 Dolmadı
216,57095
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (Fakülte)		 SÖZ 13+0
13+0
9+0
8+0		 13
13
9
8		 19.415
15.000
11.549
15.800		 357,59329
394,68491
406,03179
387,00710
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
4+0
4+0		 10
8
4
4		 19.976
4.520
547
12.500		 356,83379
424,46329
475,81367
392,57602
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Yeni Medya
(Burslu) (Fakülte)		 SÖZ 8+0
11+0
6+0
9+0		 8
11
6
9		 28.316
27.500
25.178
68.000		 346,76958
377,69407
386,65336
345,17919
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
3+0
5+0		 6
5
3
5		 38.183
51.400
45.704
60.400		 337,78672
357,80828
369,58491
349,00127
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (Burslu)		 SÖZ 13+0
12+0
7+0
10+0		 13
12
7
10		 39.966
22.600
979
63.200		 336,36874
383,54346
462,23341
347,53791
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 11+0
10+0
5+0
8+0		 11
10
5
8		 50.966
19.600
9.988
16.100		 328,57058
387,45294
409,39752
386,51656
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)		 SÖZ 7+0
11+0
6+0
8+0		 7
11
6
8		 56.097
53.800
18.835
26.500		 325,37303
356,31470
394,28714
373,54577
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Tarih
(Burslu)		 SÖZ 4+0
7+0
4+0
6+0		 4
7
4
6		 61.279
56.000
38.747
72.400		 322,42736
354,91778
374,46685
343,10817
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
11+0
6+0
7+0		 9
11
6
7		 63.373
83.900
48.705
66.700		 321,27593
340,25228
367,60080
345,77627
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Medya ve İletişim
(Burslu)		 SÖZ 12+0
11+0
6+0
7+0		 12
11
6
7		 69.762
55.500
46.791
83.000		 317,98808
355,22111
368,80607
338,45781
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(Burslu)		 SÖZ 7+0
6+0
3+0
5+0		 7
6
3
5		 98.466
142.000
31.783
73.400		 305,54076
318,85683
380,22762
342,61876
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 9+0
9+0
5+0
7+0		 9
9
5
7		 108.493
291.000
497
66.000		 301,86138
284,31556
477,62476
346,15997
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0
25+0

 34
25

 445.399
391.000

 237,02052
266,97019
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte) (%25 İndirimli)		 SÖZ 75+0
42+0
18+0
20+0		 60
42
18
18		 Dolmadı
294.000
842.217
Dolmadı		 Dolmadı
283,71518
218,66024
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (%50 İndirimli)		 SÖZ 76+0
68+0
31+0
40+0		 54
68
31
40		 Dolmadı
515.000
710.667
706.000		 Dolmadı
248,40936
237,87074
237,87017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0
59+0
4+0
27+0		 12
42
4
12		 Dolmadı

604.027
Dolmadı		 Dolmadı

250,50833
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Medya ve İletişim
(%50 İndirimli)		 SÖZ 68+0
59+0
7+0
30+0		 17
59
7
10		 Dolmadı
629.000
731.407
Dolmadı		 Dolmadı
233,04643
235,47462
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)		 SÖZ 44+0


 25


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 64+0
55+0
11+0
55+0		 28
55
11
20		 Dolmadı
566.000
643.507
Dolmadı		 Dolmadı
241,42372
245,73031
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Tarih
(%50 İndirimli)		 SÖZ 27+0
42+0

 5
16

 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 43+0
36+0
3+0
42+0		 7
36
3
9		 Dolmadı
809.000
853.131
Dolmadı		 Dolmadı
207,40672
212,47756
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0
53+0
14+0
53+0		 28
41
13
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Yeni Medya
(Fakülte) (%50 İndirimli)		 SÖZ 50+0


 39


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Yeni Medya
(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 55+0
47+0
14+0
20+0		 54
47
14
20		 Dolmadı
392.000
608.016
785.000		 Dolmadı
266,69591
250,02464
230,36110
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)		 DİL 10+0
9+0
6+0
7+0		 10
9
6
7		 10.852
8.730
6.861
6.150		 407,22969
430,35884
438,26210
432,83195
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 DİL 11+0
10+0
5+0
7+0		 11
10
5
7		 14.743
11.300
11.299
8.690		 391,89744
417,51698
414,80817
416,96732
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Rusça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (Burslu)		 DİL 6+0
5+0
3+0
6+0		 6
5
3
6		 19.542
17.100
12.044
15.300		 375,26051
394,63396
411,42520
382,92538
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 DİL 63+0
55+0
21+0
30+0		 63
55
21
30		 53.289
40.400
45.143
48.000		 270,57893
316,59505
299,17711
266,06960
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%25 İndirimli)		 DİL 60+0
51+0

 60
51

 60.041
55.100

 251,83136
272,14051
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Rusça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte) (%50 İndirimli)		 DİL 34+0
25+0

 9
23

 Dolmadı


 Dolmadı

Beykent Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 324,94252
361,82128		 242.774
201.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 8+0
11+0		 8
11		 311,50103
327,43032		 299.921
324.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 310,45386
325,73339		 304.916
332.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 299,22363
313,66456		 363.931
392.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 298,34839
321,26227		 369.024
353.000

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 291,91453
309,34330		 408.749
417.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 290,96511
317,69511		 415.100
371.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 290,10764
307,30748		 420.935
429.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 284,43693
306,96967		 460.723
431.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İç Mekan Tasarımı
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 284,19922
290,43270		 462.517
543.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 283,40850
302,84301		 468.373
457.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 281,82203
272,49860		 480.576
693.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0
10+0		 12
10		 280,38402
292,10318		 491.783
530.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 277,42181
290,98325		 515.577
539.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0
8+0		 10
8		 277,28716
302,31688		 516.681
460.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 276,69004
296,10252		 521.767
502.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 275,92087
288,26286		 528.200
559.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Eczane Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 11+0
9+0		 11
9		 272,92042
297,64909		 554.340
491.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
8+0		 5
8		 272,42962
282,34506		 558.608
607.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 271,68074
 565.370
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 8+0
11+0		 8
11		 271,60268
281,45243		 566.086
614.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Adalet
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 271,46032
287,88005		 567.354
562.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İsstanbul) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 12+0
10+0		 12
10		 271,36505
309,84681		 568.173
414.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 271,35379
286,06247		 568.285
577.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 271,20669
287,64288		 569.657
564.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Makine
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 270,97535
296,67169		 571.791
498.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 269,97956
281,89497		 580.910
610.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 267,15578
282,19635		 607.541
608.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 266,92759
291,26778		 609.731
536.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 266,71223
280,02824		 611.775
626.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Optisyenlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 265,77900
299,79901		 620.898
476.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Optisyenlik
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 265,38067
271,96178		 624.840
698.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
9+0		 6
9		 264,78128
274,94649		 630.760
671.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Odyometri
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 264,70929
277,62233		 631.470
647.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 2+0
4+0		 2
4		 264,03603
273,60096		 638.081
683.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 263,74085
273,70015		 641.091
682.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 263,72817
278,08978		 641.204
643.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 262,97818
288,64763		 648.758
556.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 262,92004
270,41081		 649.411
712.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 11+0
 11
 262,90198
 649.596
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(Burslu)		 TYT 8+0
11+0		 8
11		 262,47677
271,67831		 654.083
700.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 261,84722
288,07518		 660.626
561.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) Vakıf)		 Diyaliz
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 261,63869
269,72958		 662.794
719.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 261,31866
277,83693		 666.124
645.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 261,08113
282,09297		 668.712
609.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyoterapi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 261,03602
282,00136		 669.207
610.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tekstil Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 260,50798
253,93087		 674.807
882.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 260,21048
269,47206		 677.857
721.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 260,17745
271,05738		 678.202
706.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 260,11404
271,48137		 678.857
702.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Elektrik
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 259,98369
271,11195		 680.232
706.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Elektronörofizyoloji
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 258,84969
265,19417		 692.329
763.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 258,76555
273,88523		 693.232
680.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 256,69787
267,23499		 716.103
743.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diyaliz
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 256,49467
269,91636		 718.375
717.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Makine
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
9+0		 6
9		 256,12050
268,39643		 722.512
732.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyoterapi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
8+0		 5
8		 255,84488
272,84218		 725.729
690.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 255,64967
256,17695		 727.969
858.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 255,01241
253,47776		 735.367
888.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Lojistik
(Burslu)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 254,46449
261,42166		 741.519
801.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 254,35205
266,01887		 742.838
755.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sosyal Hizmetler
(Burslu)		 TYT 4+0
6+0		 4
6		 254,19617
263,79089		 744.690
777.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (Burslu)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 253,97514
254,06558		 747.254
881.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 253,94963
278,13814		 747.528
642.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 253,63192
263,68490		 751.056
778.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu)		 TYT 5+0
9+0		 5
9		 253,60305
258,74646		 751.366
830.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 9+0
 9
 253,37067
 754.115
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 253,32987
268,11957		 754.575
734.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 253,18079
260,94998		 756.311
807.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 250,83615
256,71701		 783.890
852.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 250,73180
261,94022		 785.107
796.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Burslu)		 TYT 4+0
6+0		 4
6		 249,96279
261,40398		 794.311
802.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Lojistik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
7+0		 4
7		 248,60820
256,66580		 810.142
852.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
6+0		 4
6		 248,21374
253,76421		 814.952
884.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 247,41771
264,03459		 824.506
775.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 246,33977
253,99656		 837.299
882.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0
20+0		 28
20		 246,10249
268,94647		 840.162
726.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
9+0		 4
9		 246,07220
242,02945		 840.549
1.020.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 245,74381
244,72712		 844.480
988.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 245,49370
250,48153		 847.454
922.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Bilgisiyar) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 68
59		 245,25005
248,37138		 850.322
946.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 241,96617
254,76303		 888.780
873.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 220,64175
228,11524		 1.154.804
1.192.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)		 TYT 57+0
68+0		 57
68		 217,41663
246,93155		 1.197.870
963.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İç Mekan Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
42+0		 51
42		 215,87740
223,42694		 1.218.356
1.254.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 40+0
48+0		 40
48		 213,88830
214,17594		 1.245.753
1.379.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 34+0
51+0		 34
51		 205,74220
230,46952		 1.365.204
1.162.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(%25 İndirimli)		 TYT 60+0
51+0		 60
51		 200,35099
227,97944		 1.447.891
1.194.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
49+0		 42
49		 199,01595
201,98728		 1.468.450
1.550.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 68
59		 196,30031
228,55734		 1.508.170
1.186.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
34+0		 43
34		 193,45765
229,36045		 1.545.502
1.176.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
49+0		 42
49		 187,68410
200,74863		 1.598.250
1.568.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 28+0
 28
 186,16351
 1.605.872
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 185,41468
190,47843		 1.608.569
1.695.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 55+0
47+0		 52
47		 Dolmadı
194,56154		 1.625.270
1.652.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 50
59		 Dolmadı
203,62970		 1.596.288
1.527.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
 41
 Dolmadı
 1.615.365
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
63+0		 23
6		 Dolmadı
 1.623.154
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 67+0
60+0		 33
60		 Dolmadı
218,92646		 1.605.797
1.315.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 29+0
 21
 Dolmadı
 1.627.226
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
41+0		 23
41		 Dolmadı
199,23695		 1.599.766
1.590.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 22+0
34+0		 5
12		 Dolmadı
 1.612.680
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0
25+0		 4
3		 Dolmadı
 1.612.789
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 11+0
17+0		 0
—-		 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 60+0
64+0		 20
48		 Dolmadı
 1.597.345
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
39+0		 10
35		 Dolmadı
 1.485.700
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 16
 Dolmadı
 1.514.984
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(%25 İndirimli)		 TYT 47+0
59+0		 34
33		 Dolmadı
 1.614.663
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 40+0
39+0		 23
31		 Dolmadı
 1.588.884
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
 34
 Dolmadı
 1.623.325
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
47+0		 13
47		 Dolmadı
193,29170		 1.624.460
1.667.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diyaliz
(%25 İndirimli)		 TYT 61+0
54+0		 8
43		 Dolmadı
 1.522.805
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Diyaliz
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
 12
 Dolmadı
 1.589.050
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Eczane Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0
53+0		 57
53		 Dolmadı
230,85637		 1.579.066
1.157.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Elektrik
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
34+0		 34
34		 Dolmadı
197,53526		 1.596.104
1.613.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Elektronörofizyoloji
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
64+0		 4
63		 Dolmadı
 1.503.842
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 42+0
47+0		 18
47		 Dolmadı
191,88644		 1.577.636
1.682.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 67+0
59+0		 52
59		 Dolmadı
192,10667		 1.621.319
1.680.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0
36+0		 10
19		 Dolmadı
 1.625.430
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 13+0
16+0		 5
3		 Dolmadı
 1.590.610
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
49+0		 12
26		 Dolmadı
 1.567.898
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 27+0
 16
 Dolmadı
 1.578.186
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 31+0
29+0		 9
21		 Dolmadı
 1.606.576
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
51+0		 7
34		 Dolmadı
 1.552.536
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 21+0
51+0		 3
7		 Dolmadı
 1.624.431
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 36
35		 Dolmadı
 1.618.392
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Lojistik
(%50 İndirimli)		 TYT 63+0
56+0		 51
56		 Dolmadı
195,10694		 1.602.601
1.645.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Lojistik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 22+0
42+0		 6
8		 Dolmadı
 1.440.630
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Makine
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
51+0		 31
51		 Dolmadı
185,94880		 1.593.280
1.724.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Makine
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 38+0
51+0		 10
23		 Dolmadı
 1.589.670
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(%50 İndirimli)		 TYT 29+0
 19
 Dolmadı
 1.555.249
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 36+0
34+0		 3
28		 Dolmadı
 1.587.643
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
42+0		 20
42		 Dolmadı
209,56584		 1.610.617
1.442.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 21+0
31+0		 6
10		 Dolmadı
 1.376.947
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Odyometri
(%25 İndirimli)		 TYT 57+0
59+0		 7
42		 Dolmadı
 1.516.862
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Optisyenlik
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0
54+0		 42
54		 Dolmadı
211,16176		 1.606.973
1.420.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Optisyenlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 15
38		 Dolmadı
 1.604.920
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0
52+0		 17
52		 Dolmadı
186,18461		 1.617.653
1.723.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 65+0
55+0		 40
55		 Dolmadı
212,88613		 1.627.332
1.396.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 9
20		 Dolmadı
 1.584.606
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
41+0		 17
32		 Dolmadı
 1.593.105
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 16+0
22+0		 3
5		 Dolmadı
 1.507.083
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyoterapi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0
47+0		 26
47		 Dolmadı
200,60618		 1.604.412
1.570.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Radyoterapi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 32+0
46+0		 3
13		 Dolmadı
 1.362.636
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
34+0		 3
8		 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
 11
 Dolmadı
 1.593.126
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 37+0
34+0		 5
26		 Dolmadı
 1.282.201
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 55+0
50+0		 39
50		 Dolmadı
212,71867		 1.606.425
1.399.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sosyal Hizmetler
(%50 İndirimli)		 TYT 24+0
37+0		 4
12		 Dolmadı
 1.284.127
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tekstil Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0
37+0		 14
18		 Dolmadı
 1.617.598
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0
40+0		 27
40		 Dolmadı
192,06761		 1.594.215
1.680.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 18+0
20+0		 4
5		 Dolmadı
 1.542.281
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 39
59		 Dolmadı
206,28358		 1.626.845
1.489.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)		 TYT 39+0
 23
 Dolmadı
 1.591.471
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0
31+0		 4
7		 Dolmadı
 1.528.588
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 46+0
 39
 Dolmadı
 1.562.089
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 38+0
34+0		 23
34		 Dolmadı
215,36594		 1.590.611
1.362.000

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