Beykoz Belediyesi davası 5 Haziran’a ertelendi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden alınan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Başkan Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli ise 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan 402 sayfalık fezlekede 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alınarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, özel kalem müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

TAHLİYE SONRASI YENİDEN TUTUKLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti. Başkan Köseler dahil 26 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlanmıştı. Toplamda 3 gün süren duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül dahil 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet savcısı Alaattin Köseler'inde aralarında bulunduğu Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz kabul edilerek, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'in yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Köseler, gözaltına alınarak yeniden tutuklandı.

İHALE HAZIRLANMA SÜRECİNDE DEĞİLDİM

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya eski belediye başkanı tutuklu sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar ve Uğur İnci katıldı. Salonda tutuksuz sanıklar Adem Sarı, Ahmet Furkan Özten, Fidan Gül Miniç, Gülten Tozanlı, Metin Ülgey, Tamer Çapraz, Yıldız Güneş, Besi Kaya ve taraf avukatları katıldı. Eski belediye başkanı tutuklu sanık Alaattin Köseler duruşma salonuna girdiği sırada izleyici bölümünde bulunanlar alkışlayarak karşıladı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tanık Ümit Çelebi, danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyerek, "İhalelerin hazırlanma sürecine dahil değildim, sadece imzaya gittim. Ben daha çok mal veya hizmet alımı işlerinde ürün tedariği ve ürün maliyetlerinin araştırılması konusunda yardımcı oluyordum." dedi.

BENİM DÖNEMİMDE USULSÜZLÜĞE DENK GELMEDİM

Tanık Nihat Mutlu beyanında, "Destek hizmetler müdürlüğünde yaklaşık 2 buçuk yıl çalıştım. Alaattin Köseler göreve başladı, 4 ay sonra ben görevden alındım başka birimde düz memur olarak hizmet yaptım. İhale süreci sadece destek hizmetler bölümünden yürümedi. Arızaların çözüm süreci kamu ihale mevzuatına göre yürürdü önce arızalar için keşif yapılır sonra ihale yapılırdı. Bütçemiz kadar ihale yapardık. Benim çalıştığım süre içinde önce ihale yapılırdı sonra ihale yapılan firma ile süreç devam ederdi. Benim dönemimde bir usulsüzlüğe denk gelmedim" dedi.

Tutuklu sanık Veli Gümüş görevi ve yetkisi olanlar tutuksuz iken kendisinin neden tutuklu olduğunu öne sürdü.

"425 GÜNDÜR TEK KİŞİLİK HÜCREDEYİM"

Tutuklu sanık Alaattin Köseler ise, 425 gündür Silivri'de, tek kişilik hücrede olduğunu ifade etti. Köseler, Ben Beykoz halkının bütçesiyle oluşan belediye bütçesini en maksimum düzeyde onların lehine kullanma amacıyla her zaman hareket etmişimdir." dedi.

5 MAYIS'A ERTELENDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.