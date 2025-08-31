Festivalde feci ölüm

İstanbul Beykoz'da ilçe belediyesinin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz hayatını kaybetti. Beykoz Belediyesi'nin festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardıma gelen İbrahim Burgaz, dün saat 17.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burgaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dondurma tezgahı sahibi gözaltına alınırken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Festival kapsamında akşam düzenlenecek programın iptal edildiği öğrenildi.