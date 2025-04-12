Beykoz Belediyesi vatandaşa hizmeti kesti: Sosyal tesisler ‘tadilat’ bahanesiyle süresiz kapatıldı!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'usulsüz harcamalar' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından yerine başkanvekili olarak 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ikametgâhını Beylikdüzü'nden Beykoz'a alan ve CHP meclis üyesi olan Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel ilk iş olarak AK Parti döneminde hizmete alınan ve tüm İstanbulluların Boğaz manzarası eşliğinde uygun fiyatlarla restoran ve kafe hizmeti aldığı sosyal tesisleri 'tadilat' adı altında süresiz kapattı.

BELEDİYE DE DUYURU YAPTI

Kapatılan sosyal tesisler arasında Gümüşsuyu, Kemankeş, Karlıtepe, Elmasburnu, Çayır Restoran, Kavacık Beykoz Kahvecisi ile Millet Sofrası yer aldı. Belediyenin hesaplarından yapılan duyuruyla sosyal tesislerde, tadilat çalışmaları nedeniyle hizmete ara verildiği açıklandı. CHP'li yönetimin, hizmeti büyütmek yerine mevcut hizmetleri askıya alması tepkilere neden olurken Beykozlular açık olduğunu düşünerek gittikleri Millet Sofrası'nın kapısından geri döndü.

ÜCRETSİZ SICAK ÇORBA İKRAMI

Önceki dönem Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından hizmete açılan Beykoz Millet Sofrası, sabah ve akşam saatlerinde işe gidenler ile öğrenciler başta olmak üzere Beykoz'un her kesiminden insana, hatta yolu ilçeye düşen misafirlere dahi ücretsiz sıcak çorba ikramı sunuyordu.

ÖNCE SAATLERİ, SONRA İSMİ DEĞİŞTİ

CHP'li Beykoz Belediyesi yönetiminin göreve gelmesinin ardından, haftanın 7 günü ücretsiz çorba ikram edilen Beykoz Millet Sofrası'nın, önce çalışma saatleri azaltıldı, ardından da ismi değiştirilerek 'Beykoz Sofrası' yapıldı. Tesis, ramazan gerekçe gösterilerek şubat ayında tadilat ve bakım nedeniyle kapatıldı. Vatandaşlar, ramazandan sonra yeniden açıldığını düşünerek gittikleri Millet Sofrası'nın kapalı olduğunu görüp kapıdan geri dönme zorunda kaldı.

KENT LOKANTASI'NI ÖNE ÇIKARMAK İÇİN KAPATILDI

İddialara göre, Beykoz Millet Sofrası'nın ramazan sonrası kapalı kalmasının arkasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önümüzdeki günlerde Beykoz'da açmayı planladığı Kent Lokantası'nı öne çıkarmayı hedefleyen bir plan olduğu öne sürüldü.

AK PARTİ DÖNEMİNDE AÇILDI

Karlıtepe Mesire Alanı Haziran 2019, Gümüşsuyu Restoran Ağustos 2020, Kemankeş Restoran Eylül 2020, Riva'da kadınlara özel açılan plajın da bulunduğu Elmasburnu Tabiat Parkı Temmuz 2020, Kavacık'taki Beykoz Kahvecisi Kasım 2023, Beykoz Çayırı Millet Bahçesi Mart 2024 ve Aile Kadın Destekleme ve Engelli Eğitim Merkezi Haziran 2021'de AK Parti döneminde hizmete açılmıştı.