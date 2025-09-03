Beykoz Belediyesi’nde CHP’li üyelerden ret oyu krizi

Beykoz Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleşen Eylül ayı 2. oturumu krize neden oldu. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in katıldığı oturumda; belediyenin ek bütçe talebi ve Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki arazi satışı reddedildi. Söz konusu iki karara CHP'li Meclis üyeleri de ret oyu verdi.

CHP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Turgay Sucuoğlu ve İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Burak Korkmaz; Özlem Vural Gürzel'in 1 milyar 355 milyon TL'lik ek bütçe talebine ret oyu verdi. Özlem Vural Gürzel'in ek bütçe talebi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ve 2 CHP'li meclis üyesinin oylarıyla reddedildi.

Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki 32 dönümlük arazinin satışına ise 4 CHP'li Meclis üyesi ret oyu kullandı. İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Turgay Sucuoğlu, İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Burak Korkmaz, İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Gökhan Taneri Vural ve Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Sülayman Kılıç'ın red oyu vermesiyle arsa satışına onay çıkmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de satışa ret oyu verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 3 Mart 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Alaattin Köseler'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediyesi'ni yönetecek başkanvekilliği seçimini CHP'li aday Özlem Vural Gürzel kazanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alaattin Köseler'in tutuklanmasıyla boşalan Beykoz Belediye Başkanlık koltuğuna seçim öncesinde Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer ettirerek meclis üyesi seçtirdiği Özlem Vural Gürzel'i başkanvekili yaptırmıştı.