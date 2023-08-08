Haberler Yaşam Haberleri Beykoz Cam Müzesi Nerede? Beykoz Cam Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 8.8.2023 13:11 Son Güncelleme: 8.8.2023 13:11

Beykoz Cam Müzesi Nerede? Beykoz Cam Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ziyaretçiler, Osmanlı döneminde inşa ettirilen Beykoz Cam Müzesi nerede diye düşünebilir. Egzotik bitkiler ile dolu bahçesi ve oyun parkı sayesinde ilgi odağı bir alandır. Oldukça büyük bir koruluk içine kurulu olan bu yerin, botanik bir müze olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Gitmeden önce Beykoz Cam Müzesi'ne nasıl gidilir, Müze Kart geçiyor mu ve giriş ücreti ile ilgili bilgi alınması yararlı olur.

Beykoz Cam Müzesi Nerede? Beykoz Cam Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Abraham Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırılan Beykoz Cam Müzesi nerede diyen turistler olabilir. Bir zamanlar cam fabrikası olarak kullanılan bu müzeye, otobüs, dolmuş veya taksi ile ulaşım sağlanabilir. 19. yüzyılın mimari zevkini gösteren bir binaya sahip olan müze, bu anlamda en dikkat çeken yapılardandır. Bizzat görmek isteyenler, Beykoz Cam Müzesi'ne nasıl gidilir, Müze Kart geçiyor mu ve giriş ücreti hakkındaki ayrıntıları öğrenmelidir.

Beykoz Cam Müzesi Nerededir?

Osmanlı Devleti zamanında ve hatta Cumhuriyet döneminde "Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu" ismiyle cam fabrikası olarak hizmet veren Beykoz Cam Müzesi, İstanbul'a bağlı Beykoz ilçesinde bulunur. Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan müze, Sultan Abdülaziz döneminde devlete hizmet veren Abraham Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günümüzde müze olarak kullanılan bu binanın sergi bölümünde, Türk cam sanatına ait en nadide eserler bulunur. İçinde sergi bölümüne ek olarak, cam atölyesi, oyun parkı, kütüphane, bahçe bölümü ile kafe ve hediyelik eşya bölümü vardır. MüzeKart'ın geçerli olmadığı birkaç müzeden biri olan Beykoz Cam Müzesi'ne giriş yaparken ödenmesi gereken ücretler farklılık gösterir. Buna göre, yabancı ziyaretçiler 60, yerliler ise 30 TL ödemek zorundadır. Bahçe bileti uygulaması kaldırılan müzede, 12 yaş altı yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler ücretsiz giriş yapabilir.

Beykoz Cam Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Buraya gitmeyi düşünenler, ancak hangi ulaşım aracıyla yola çıkacağına karar veremeyenler için birtakım alternatifler bulunur. Özel aracıyla Beykoz Cam Müzesi'ne gidecekler, İstanbul Çevre Yolu (O-2), E80 veya Yeni Riva Yolu'ndan yola çıkmalıdır. Toplu taşımayı seçenlerin ise 121A, 121B, 15TA, 15BK ile 15H otobüs hatlarından birini veya C-301 dolmuş hattını tercih etmesi gerekir. Dolmuş veya otobüs beklemek istemeyenler için bir diğer seçenek ise taksidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Hangi yüzle geldin çocuk!
Bodrum feryat ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akaryakıta zam üstüne zam
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz Cam Müzesi Nerede? Beykoz Cam Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA