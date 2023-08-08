Beykoz Cam Müzesi Nerede? Beykoz Cam Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Abraham Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırılan Beykoz Cam Müzesi nerede diyen turistler olabilir. Bir zamanlar cam fabrikası olarak kullanılan bu müzeye, otobüs, dolmuş veya taksi ile ulaşım sağlanabilir. 19. yüzyılın mimari zevkini gösteren bir binaya sahip olan müze, bu anlamda en dikkat çeken yapılardandır. Bizzat görmek isteyenler, Beykoz Cam Müzesi'ne nasıl gidilir, Müze Kart geçiyor mu ve giriş ücreti hakkındaki ayrıntıları öğrenmelidir.

Beykoz Cam Müzesi Nerededir?

Osmanlı Devleti zamanında ve hatta Cumhuriyet döneminde "Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu" ismiyle cam fabrikası olarak hizmet veren Beykoz Cam Müzesi, İstanbul'a bağlı Beykoz ilçesinde bulunur. Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan müze, Sultan Abdülaziz döneminde devlete hizmet veren Abraham Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günümüzde müze olarak kullanılan bu binanın sergi bölümünde, Türk cam sanatına ait en nadide eserler bulunur. İçinde sergi bölümüne ek olarak, cam atölyesi, oyun parkı, kütüphane, bahçe bölümü ile kafe ve hediyelik eşya bölümü vardır. MüzeKart'ın geçerli olmadığı birkaç müzeden biri olan Beykoz Cam Müzesi'ne giriş yaparken ödenmesi gereken ücretler farklılık gösterir. Buna göre, yabancı ziyaretçiler 60, yerliler ise 30 TL ödemek zorundadır. Bahçe bileti uygulaması kaldırılan müzede, 12 yaş altı yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler ücretsiz giriş yapabilir.

Beykoz Cam Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Buraya gitmeyi düşünenler, ancak hangi ulaşım aracıyla yola çıkacağına karar veremeyenler için birtakım alternatifler bulunur. Özel aracıyla Beykoz Cam Müzesi'ne gidecekler, İstanbul Çevre Yolu (O-2), E80 veya Yeni Riva Yolu'ndan yola çıkmalıdır. Toplu taşımayı seçenlerin ise 121A, 121B, 15TA, 15BK ile 15H otobüs hatlarından birini veya C-301 dolmuş hattını tercih etmesi gerekir. Dolmuş veya otobüs beklemek istemeyenler için bir diğer seçenek ise taksidir.