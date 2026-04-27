Beykoz ve Çatalca’da korkutan yangın

Yangın, saat 15.45 sıralarında Beykoz Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

GECE ŞİDDETLİ RÜZGARLA YENİDEN YÜKSELEN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Soğutma çalışmaları sürerken rüzgarın etkisi ile alevler yeniden yükseldi. Bunun üzerine ekiplerin çalışması gece de sürdü. Yangının saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alındığı bildirildi.

'14 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI VE MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

'BELEDİYE OLARAK SU TANKERLERİ VE İŞ MAKİNELERİ İLE DESTEK VERDİK'

Yangına ilişkin açıklamada bulunan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Güzel, "Beykoz Kılıçlı Köyü'nde bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini görüyoruz. İstanbul itfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Bizde kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinelerimizle destek oluyoruz. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÇATALCA'DA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Çatalca da İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Diğer yandan yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

'YANGINDAN 0.5 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.