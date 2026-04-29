Beykoz’da hukuk öğrenci komşusunu bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Beykoz'da hukuk fakültesi öğrencisi olan ve vücut geliştirme yapan Murat Kaan Günaydın, binaya su getiren sucu ile arasında başlayan tartışmada araya giren üst kat komşusu Alican Tekin'i 6 yerinden bıçaklayarak katletti. Katil tutuklandı. Olay, Beykoz Kavacık Mahallesi Kaptanlar Sayman Sokak'ta bulunan bir binada 24 Nisan akşamı yaşandı. İddiaya göre apartmana gelen sucu ile Murat Kaan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında araya girerek tarafları ayırmak istediği öne sürülen üst komşusu Alican Tekin'in, Murat Kaan Günaydın tarafından 6 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Alican Tekin hayatını kaybetti. Katil Murat Kaan Günaydın ise dairesine girdi. Katil polis tarafından evinde otururken gözaltına alındı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen ve vücut geliştirme yapan Katil Murat Kaan Günaydın tutuklandı.

