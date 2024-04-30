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Giriş Tarihi: 30.4.2024 01:59

Beykoz'da iş yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Beykoz'da, husumetli olduğu kişiyi, iş yerinin önünde 4 el ateş ederek yaralayan motosikletli saldırgan, olayın ardından kaçarak kayıplar karıştı.

DHA
Beykoz’da iş yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, 22.30 sıralarında, Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle husumetli olduğu İsmail K.'nin iş yerinin önüne gelerek 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yerindeki İsmail K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Beykoz'da iş yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
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