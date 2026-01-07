Beykoz’da kamyon dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Beykoz Anadolu Kavağı'nda yokuş aşağı inen kamyon kontrolden çıkarak bir eve girdi. Kazada kamyonun şoförü ile çarptığı 1 turist öldü, 1 turist yaralandı.Feci kaza Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde yaşandı. Yokuş aşağıya inmekte olan Emet Tüfenk 'in kullandığı kamyon, frenlerinin tutmaması sonucunda kontrolden çıkarak yoldan geçmekte olan 2 turiste ve bir evin duvarına ve park halindeki iki otomobile çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Wiebe Wermer'in (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Emet Tüfenk ve İtalyan uyruklu İllaria Carroza (27) ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü Emet Tüfenk de hastanede hayatını kaybetti.