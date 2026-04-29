Beykoz’da kanlı kavga: Tarafları ayırmak isterken, bıçaklanarak katledildi!

'ONUN YAŞADIKLARI HER AN BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE'

Hayatını kaybeden Alican Tekin'in annesi Ayşın Tekin (64), "Ben evde yoktum, tiyatroya gitmiştim. Komşum beni telefonla arayıp 'Ayşın gel hemen, Alican'la alttaki çocuk kavga etti ve Alican çok kötü durumda, ambulans çağırdık' dedi. Apar topar tiyatro salonundan çıktım ve tekrar aradım 'Dışarı çıkıp bakar mısın, durumu ne çocuğumun' dedim. Ne olduğunu bilmediğim için korktum. Ambulans zaten hastaneye götürmüş bizde oraya gittik. Oraya gittiğimizde doktorlar ve hemşireler sürekli bir koşuşturma halindeydi. Ben çocuğumu soruyorum, müdahale ediliyor. 'Daha sonra size bilgi vereceğiz' dediler. Bizde bekledik. Babasını doktor çağırdı ve bilgiyi verdikten sonra tabi perişan bir haldeydik. O kadar öldürücü darbeler vurmuş ki yavruma her tarafı kan gölü içinde. Cuma gününden beri perişanız. İnşallah cezasını çeker, adalet yerini bulur. Onun yaşadıkları her an benim gözümün önünde" ifadelerini kullandı.

'AHMET MİNGUZZİ'NİN OLAYINDA DA YÜREĞİMİZ YANDI'

Ayşın Tekin, "3 yıldır ev sahibine şikayet ediyorduk. Ev sahibi de bizi 'Beni ilgilendirmez' diyerek tehdit etti. Sen istediğin kadar tehdit et ben ne yapabilirim? Kocaman 35 yaşında bir delikanlı. Sen nasıl katledersin ya canavarca? Ahmet Minguzzi'nin olayında da yüreğimiz yandı. Tüylerim diken diken acımı tarif edemem" diye konuştu"

'BENİM ABİM GERÇEKTEN MELEK GİBİ BİR İNSANDI'

Alican Tekin'in kız kardeşi Senanur Arslan, "Benim abim gerçekten melek gibi bir insandı. Herkese sorduğumuzda onun ne kadar şu an iyi bir insan olduğunu, ne kadar insanları incitmekten çekindiğini anlatır. Herkes ne kadar ince biri olduğundan bahsediyor. O caniyle ilgili de zaten normal biri olmadığını çok iyi biliyorduk, hepimiz biliyorduk. Kargocuyla, sucusuyla herkesle kavga edip ve normal bir ses tonu olmayacak şekilde hep bağırırdı. Ben bir üst katta oturduğumuz için onun seslerini çok duyuyordum. Daha önce insanları tehdit ettiğini öldürmekle, ve tanıdığı olduğunu, ona bir şey olmayacağını ifade ettiğini çok duydum. Abim olacağını sadece tahmin edemedim, ama hep korkum vardı zaten. Herkese 'Bakmayın, muhatap olmayın' diyordum. Gördüğümde başımı öne eğip geçerdim. Ama maalesef abimi öldürmüş. Yani bu nasıl bir şey ise olayın ardından kapıyı kapatıp içeri girmişler abimi öyle bırakıp. Zaten verdiği darbelerin hiçbirisi bel altı da değilmiş. Doktorların dediği 'Hastanenin önünde olsa bile sadece yaşamını uzatırdık' demişler" diye konuştu.