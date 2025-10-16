Beykoz’da kanlı pusu! Barışma bahanesiyle sevgilisinin evine gitti! Defalarca kez bıçaklayarak katletti

KOMŞULAR KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Daireden gelen çığlık ve yardım seslerini duyan site sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Aysel Karakoç, hızla ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.