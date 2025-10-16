Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da kanlı pusu! Barışma bahanesiyle sevgilisinin evine gitti! Defalarca kez bıçaklayarak katletti
İstanbul Beykoz’da dün akşam saatlerinde yürekleri yakan bir kadın cinayeti yaşandı. 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından, barışma bahanesiyle geldiği evinde vahşice katledildi. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Karakoç’un katil zanlısı Fethi Ş., olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre, ayrılığı kabullenemeyen Fethi Ş., eski sevgilisi Aysel Karakoç'un yaşadığı daireye "tekrar barışma" teklifiyle geldi.

DEHŞET BEYKOZ ÇUBUKLU'DA YAŞANDI

Ancak ikili arasında kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Fethi Ş., yanında getirdiği bıçağı çekerek Aysel Karakoç'a saldırdı. Zanlının, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden tam 5 kez bıçakladığı öğrenildi.

KOMŞULAR KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Daireden gelen çığlık ve yardım seslerini duyan site sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Aysel Karakoç, hızla ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kanlı olayın ardından cinayet şüphelisi Fethi Ş., polis ekiplerinin başlattığı titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Fethi Ş.'nin cinayeti neden işlediği ve olayın perde arkasındaki tüm detaylar, başlatılan soruşturma ile ortaya çıkarılacak. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

