Beykoz’da kanlı pusu! Barışma bahanesiyle sevgilisinin evine gitti! Defalarca kez bıçaklayarak katletti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre, ayrılığı kabullenemeyen Fethi Ş., eski sevgilisi Aysel Karakoç'un yaşadığı daireye "tekrar barışma" teklifiyle geldi.
DEHŞET BEYKOZ ÇUBUKLU'DA YAŞANDI
Ancak ikili arasında kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Fethi Ş., yanında getirdiği bıçağı çekerek Aysel Karakoç'a saldırdı. Zanlının, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden tam 5 kez bıçakladığı öğrenildi.
KOMŞULAR KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYDU
Daireden gelen çığlık ve yardım seslerini duyan site sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Aysel Karakoç, hızla ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kanlı olayın ardından cinayet şüphelisi Fethi Ş., polis ekiplerinin başlattığı titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Fethi Ş.'nin cinayeti neden işlediği ve olayın perde arkasındaki tüm detaylar, başlatılan soruşturma ile ortaya çıkarılacak. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.