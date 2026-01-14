Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da kömürlükte çıkan yangın büyüdü! Alevler gecekonduya sıçradı
Giriş Tarihi: 14.01.2026 16:48

İstanbul Beykoz'da gecekondunun kömürlük kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

DHA
Adana'daki yangın, saat 14.45 sıralarında Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gecekondunun bahçesindeki kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın oluştuğu gecekondu da, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

