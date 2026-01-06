Beykoz’da kontrolden çıkan kamyon eve girdi! 2 kişi öldü

İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda yokuş aşağı inen kamyon, iddialara göre frenlerinin tutmaması sonucunda kontrolden çıkarak bir eve girdi. Kazada kamyon şoförü ile çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Kaza Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya inmekte olan Emet Tüfenk kamyon, frenlerinin tutmaması sonucunda kontrolden çıkarak yoldan geçmekte olan 2 turiste ve sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına ve park halindeki iki otomobile çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleritarafından yapılan kontrolde Wiebe Wermer (28'in hayatını kaybettiği belirlendi. ağır yaralanan kamyon şoförü Emet Tüfenk ve İtalyan uyruklu İllaria Carroza (27) ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kamyon şoförü Emet Tüfenk de hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kamyon ve diğer hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.