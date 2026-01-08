Beykoz’da marketin çatısı villa ve otomobilin üzerine uçtu

İstanbul'da sabah saatlerinden etkili olan fırtına sebebiyle Beykoz'da bir marketin çatısı villa ve otomobilin üzerine uçtu. Olay, Beykoz Görele Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden sökülerek marketin karşısında bulunan bir villa ile park halindeki otomobilin üzerine uçtu. İhbar üzerine ola yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi tedbir amaçlı olay yerini araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri de uçan çatıyı kaldırdı. Ölen veya yaralanan olayda çatının üzerine uçtuğu villa ve otomobilde hasar oluştu.