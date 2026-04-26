Beykoz’daki orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldi

Beykoz'daki yangın, saat 15.50 sıralarında Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.
3 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI VE MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.
"HEM SU TANKERLERİMİZ HEM DE İŞ MAKİNELERİMİZLE DESTEK OLUYORUZ"
Yangına ilişkin açıklamada bulunan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Güzel, "Beykoz Kılıçlı Köyü'nde bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini görüyoruz. İstanbul İtfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Bizde kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinelerimizle destek oluyoruz.