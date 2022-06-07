Beylerbeyi Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar? Beylerbeyi Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Beylerbeyi Sarayı, güzelliği ve mimarisi ile dikkat çektiği kadar bir yalı sarayı olmasıyla da kendini farklı kılmaktadır. İstanbul gezisinde mutlaka gezilip görülmeye değer bir mekan olan Beylerbeyi Sarayı 2022 yılı giriş ücreti ne kadar? Beylerbeyi Sarayı öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgiler...

Beylerbeyi Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Toplamda 3 giriş ve 29 odadan oluşan görkemli ve ihtişamlı bu mekan hem mimarisi hem de dekorasyonu ile göz doldurmaktadır. Avrupa barok tarzı görkemli mimarisi, oryantal dokusu ve sergi salonları ile misafirlerinin beğenisini kazanan Beylerbeyi Sarayı aynı zamanda tarihiyle de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Hem İstanbul halkı hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Beylerbeyi Sarayına giriş yapmak isteyenler belirli ücretlere tabi tutulmaktadır. Bu ücret tarifelerini şöyle sıralayabiliriz;

Beylerbeyi Sarayı tam giriş ücreti 50 TL'dir.

Beylerbeyi Sarayı öğrenci giriş ücreti ise 25 TL'dir.

Müze kart sahibi kişiler Beylerbeyi Sarayına ücretsiz giriş yapma hakkına sahiptir.

Pazartesi günleri hariç haftanın diğer tüm günleri ziyarete açık olan Beylerbeyi Sarayı, 08:00- 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.