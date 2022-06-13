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Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:43 Son Güncelleme: 13.6.2022 13:43

Beylerbeyi Sarayı Nerede? Beylerbeyi Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Beylerbeyi Sarayı Nerede? Beylerbeyi Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

İstanbul’da güzide tarihi mekanlarından birisi olan Beylerbeyi Sarayı ihtişamlı mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İstanbul gezilerinde mutlaka görülüp gezilmesi gereken tarihi yerlerin başında gelen Beylerbeyi Sarayı pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Peki, hem yabancı turistlerin hem de yerli halkın oldukça ilgisini çeken Beylerbeyi Sarayı nerede? Beylerbeyi Sarayı hangi semtte? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Beylerbeyi Sarayı, sadece ihtişamlı mimarisiyle değil hem Osmanlı dönemi hem de Cumhuriyet dönemi tarihine tanık olmuş, birçok diplomatik olaylara ev sahipliği yapması özellikleri sayesinde de ilgileri üzerine çeken tarihî mekanlardan birisidir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için 'Beylerbeyi Sarayı'na nasıl gidilir? Beylerbeyi Sarayı hangi ilçede?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Beylerbeyi Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Her köşesinde ayrı bir tarihi mekâna ev sahipliği yapan İstanbul'un güzide mekanlarından Beylerbeyi Sarayı dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1865 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Hem Osmanlı'nın ihtişamlı mimarisinin hem de Fransız Barok mimarisinin iç içe geçtiği Beylerbeyi Sarayı yaklaşık 3000 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Sarayın içinde Deniz köşkleri, Ahır Köşk, tarihî tünel, Sarı Köşk, set bahçeleri ve Mermer Köşk gibi farklı ek bölümler vardır.

Bu görkemli mekan İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. Bireysel olarak gezmek isteyen ziyaretçiler eğer toplu taşıma kullanacaksa, Avrupa Yakasından gelecek olanlar, Söğütlüçeşme metrobüsüne binip Boğaziçi Köprüsü durağında inerek as bir yürüyüş ile Beylerbeyi Sarayına ulaşabilirler. Bakırköy, Sirkeci ve Eminönü taraflarından gelenler Marmaray'a bindikten sonra Üsküdar istasyonunda inip, Vapur iskelesinden hareket eden 15, 15C, 15H, 15K, 15KÇ, 15M, 15P, 15R, 15S, 15U, 15Y, 15ŞN otobüs hatlarına binip Beylerbeyi Sarayı durağında inerek Beylerbeyi Sarayına ulaşabilirler.

Anadolu Yakasından gelecek olanlar ise, Kadıköy rıhtımdan hareket eden 15F, 12H ve 14M numaralı otobüslere binerek Beylerbeyi Sarayı durağında inip buradan kolaylıkla Beylerbeyi Sarayı'na ulaşabilir. Kartal, Pendik, Tuzla ve Maltepe taraflarından gelenler Kadıköy-Kartal metrosuna binerek Ünalan istasyonunda indikten sonra Zincirlirkuyu-Avcılar istikametine giden metrobüslere binerek Boğaziçi Köprüsü durağında inip az bir mesafe yürüyerek Beylerbeyi Sarayı'na ulaşabilirler.

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Beylerbeyi Sarayı Nerede? Beylerbeyi Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
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