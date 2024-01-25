Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlı? Beylikdüzü İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:44 Son Güncelleme: 25.1.2024 15:44

Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlı? Beylikdüzü İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Beylikdüzü’nün bağlı olduğu adliye hukuki işleri yürütmede etkili bir kurum olarak çalışır. Mahkemelerin, savcılıklar ve diğer hukuki hizmet birimlerinin bulunduğu adliyelerde hukuki süreçler yönetilir, yargılamalar yapılır ve adalet sağlanır. Bütün bu hizmetleri almak için Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşların ilk olarak Beylikdüzü hangi adliyeye bağlı ve Beylikdüzü ilçesine hangi adliye bakıyor sorularına yanıt bulmaları gerekir.

Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlı? Beylikdüzü İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Beylikdüzü İstanbul'un son yıllarda yükselen bir cazibe merkezi olarak pek çok vatandaşın burada yaşamaya başlamasına neden oldu. Dışarıdan gelen göçler ile birlikte Beylikdüzü'nde yaşayan halkın faydalanabilmesi için de Beylikdüzü halkının adli işlerini görebileceği bir adliye belirlendi. Beylikdüzü'nde yaşayan bireyler için Beylikdüzü hangi adliyeye bağlı ve Beylikdüzü ilçesine hangi adliye bakıyor gibi bilgilerin edinilmesi faydalı olacaktır.

Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlı?

Beylikdüzü ilçesi hukuki hizmetlerden yararlanabilmek ve diğer tüm işlemleri gerçekleştirebilmek adına Büyükçekmece Adliyesi'ne bağlanmıştır. Beylikdüzü'nde yaşayan hakla birlikte Esenyurt ve Büyükçekmece halkının adli işlerine de Büyükçekmece Adliyesi bakmaktadır.

Büyükçekmece Adliyesi eğer ilk defa ziyaret edilecekse herhangi bir gecikme nedeniyle mağdur olmamak adına orada olunması gereken saatten biraz daha erken varılması tavsiye edilmektedir. Adliye binalarının içi ziyaretçiler için ilk seferde biraz karmaşık gibi gözükebilir ve bu durum da yeterli vakit yoksa geç kalmalara sebebiyet verebilmektedir.

Beylikdüzü İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Büyükçekmece'de yer alan Büyükçekmece Ceza Adliyesi bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için son derece önemli bir görevi yürütmektedir.

İstanbul'un coğrafi yapısı nedeniyle şehrin en batı ucunda yer alan Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt gibi ilçeler İstanbul'un diğer adliyelerine mesafe olarak uzak olduğu için, Büyükçekmece adliyesinin varlığı bu bölgede yaşayan halkın adli işlerini gerçekleştirmede son derece etkili ve önemlidir.

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Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlı? Beylikdüzü İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
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