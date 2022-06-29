Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü Metrobüs Durakları Nerede? Beylikdüzü Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:16 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:16

Beylikdüzü Metrobüs Durakları Nerede? Beylikdüzü Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beylikdüzü Metrobüs Durakları Nerede? Beylikdüzü Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbulluların en çok kullandığı topluma taşıma hatlarından biri de metrobüstür. Çünkü İstanbulluların çektiği en büyük dertlerden biri trafiktir. Özel araçla bazen bir noktadan bir noktaya gitmek büyük sorun olmaktadır. Bunun haricinde bazı ilçelerde yoğun metrobüs hatları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Beylikdüzü’ndeki metrobüs duraklarıdır. Beylikdüzü Metrobüs Durakları nerede ve nasıl gidilir? Buraya gitmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Beylikdüzü Metrobüs Durağından geçen hatlar nelerdir? İşte yanıtları…

Beylikdüzü metrobüs duraklarına gitmek için bazı otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Beylikdüzü metrobüs durağı yakınındaki en popüler yer Beylikdüzü Belediyesi'dir. Metrobüs hatlarının bazılarında metroya aktarma yapılabilmektedir. Fakat Beylikdüzü metrobüs duraklarında böyle bir imkan mevcut değildir. Buna göre Beylikdüzü metrobüs duraklarına nasıl gidilir? Beylikdüzü metrobüs duraklarından hangi hatlar geçer? Şimdi açıklayalım…

Beylikdüzü Metrobüs Durağı Nerede?

Beylikdüzü metrobüs duraklarından bahsedecek olursak, genelde son durak olarak bilinir. Metro aktarması bulunmayan bir duraktır. Metrobüs durakları Beylikdüzü yol tarifi ise genellikle Beylikdüzü Belediyesi üzerinden yapılabilir. Bunun yanında adres olarak, ''Güzelyurt, D100, 34515 Beylikdüzü Osb/Esenyurt/İstanbul'' şeklinde ifade edilebilir. Bunlara ek olarak Beylikdüzü metrobüs duraklarına ulaşım için aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:

  • Otobüs: BEYLIKDÜZÜ - CEVIZLIBAĞ, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU

Beylikdüzü - Zincirlikuyu Metrobüs Durakları

İstanbul'da metrobüs hattı Zincirlikuyu'dan başlayıp Beylikdüzü'nde sonlanmaktadır. Bu hatlar arasındaki durak isimleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemal Paşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • İBB Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz
  • Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray – Eyüpsultan
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze – PERPA
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan (Adliye)
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları

Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs hattını incelediğimizde ise karşımıza 44 tane durak çıkmaktadır.

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemal Paşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • İBB Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz
  • Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray – Eyüpsultan
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze – PERPA
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan (Adliye)
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

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Beylikdüzü Metrobüs Durakları Nerede? Beylikdüzü Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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