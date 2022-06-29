Beylikdüzü Metrobüs Durakları Nerede? Beylikdüzü Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beylikdüzü metrobüs duraklarına gitmek için bazı otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Beylikdüzü metrobüs durağı yakınındaki en popüler yer Beylikdüzü Belediyesi'dir. Metrobüs hatlarının bazılarında metroya aktarma yapılabilmektedir. Fakat Beylikdüzü metrobüs duraklarında böyle bir imkan mevcut değildir. Buna göre Beylikdüzü metrobüs duraklarına nasıl gidilir? Beylikdüzü metrobüs duraklarından hangi hatlar geçer? Şimdi açıklayalım…

Beylikdüzü Metrobüs Durağı Nerede?

Beylikdüzü metrobüs duraklarından bahsedecek olursak, genelde son durak olarak bilinir. Metro aktarması bulunmayan bir duraktır. Metrobüs durakları Beylikdüzü yol tarifi ise genellikle Beylikdüzü Belediyesi üzerinden yapılabilir. Bunun yanında adres olarak, ''Güzelyurt, D100, 34515 Beylikdüzü Osb/Esenyurt/İstanbul'' şeklinde ifade edilebilir. Bunlara ek olarak Beylikdüzü metrobüs duraklarına ulaşım için aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:

Otobüs: BEYLIKDÜZÜ - CEVIZLIBAĞ, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU

Beylikdüzü - Zincirlikuyu Metrobüs Durakları

İstanbul'da metrobüs hattı Zincirlikuyu'dan başlayıp Beylikdüzü'nde sonlanmaktadır. Bu hatlar arasındaki durak isimleri ise aşağıdaki gibidir:

Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

Beykent

Cumhuriyet Mahallesi

Beylikdüzü Belediye

Beylikdüzü

Güzelyurt

Haramidere

Haramidere Sanayi

Saadetdere Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa

Cihangir – Üniversite Mahallesi

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

Şükrübey

İBB Sosyal Tesisleri

Küçükçekmece

Cennet Mahallesi

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler (Ataköy)

Bahçelievler

İncirli – Ömür (Bakırköy)

Zeytinburnu

Merter

Cevizlibağ

Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz

Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi

Edirnekapı

Ayvansaray – Eyüpsultan

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze – PERPA

Okmeydanı Hastane

Çağlayan (Adliye)

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları

Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs hattını incelediğimizde ise karşımıza 44 tane durak çıkmaktadır.