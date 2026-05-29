Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 21:09

Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Mustafa KAYA
Kurban Bayramı olması nedeniyle insanların gezip tozup denize açıldığı anlarda içinde iki kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle zor durumda kaldı. Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Tahlisiye-14 botuyla kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, Tahlisiye-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
