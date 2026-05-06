Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’de yolcuyu almadı! Minibüs şoförünün cevabı çileden çıkardı: ‘Keyfi çalışıyorum var mı itirazın’
Giriş Tarihi: 6.05.2026 11:46

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bekleyen yolcuyu almayan minibüs şoförünün cevabı şok etti. Çileden çıkan yolcu itiraz edince şoförün verdiği pişkin cevap pes dedirtti. İkili arasındaki tartışma saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
İstanbul'da toplum ulaşımda yaşanan sıkıntılara her gün yeni birisi ekleniyor. Metrobüs ve İETT otobüslerinde sıklıkla yaşanan arızalarla gündeme gelen İstanbul ulaşımında minibüsler de sıkıntılar yaşanıyor. İstanbul'un bazı semtlerindeki İETT seferlerinin yetersizliği, minibüs hattında yaşanan yoğunluk ve şoförlerin saygısız tavırları yolcuları mağdur ediyor.

"KEYFİ ÇALIŞIYORUM VAR MI İTİRAZIN"

Son yaşanan hadisede Beylikdüzü'ndeki 4 Numaralı minübüs hattı şoförünün bir vatandaşı araca almadığı, koşup ışıklarda aracı yakalayan yolcuya "keyfi çalışıyorum var mı itirazın" dediği görüldü. Video görüntülerinde yolcu "Üç kişiyi niye almadın, vatandaşı mağdur ediyorsun" deyince, minibüs şoförünün "Durmuyorum var mı itirazın! Keyfi çalışıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Beylikdüzü Yakuplu'dan Yenibosna ve Bakırköy'e yapılan İETT seferlerini kaldırılması da bölgedeki toplu ulaşımda sıkıntılara neden oluyor. Otobüs seferlerinin kaldırılması nedeniyle tıklım tıklım dolan minibüsleri tercih etmek zorunda kalan vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine gitmekte sıkıntı yaşıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ

