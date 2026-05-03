Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde araç infazı! Başından silahla vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 3.05.2026 16:32

Beylikdüzü’nde araç infazı! Başından silahla vurulmuş halde bulundu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen sır dolu ölüm şüphe yarattı. 45 yaşındaki Kemal Kayış’ın cansız bedeni park halindeki otomobilinin içinde arkadaşları tarafından bulundu. İncelemeler sonucu talihsiz adamın başından vurularak katledildiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde araç infazı! Başından silahla vurulmuş halde bulundu
  • ABONE OL

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

KAN DONDURAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmalarında başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli bulunan Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ #KEMAL KAYIŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü’nde araç infazı! Başından silahla vurulmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA