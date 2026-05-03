Beylikdüzü’nde araç infazı! Başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.
CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAN DONDURAN DETAY ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin çalışmalarında başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi.