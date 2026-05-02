Giriş Tarihi: 2.05.2026 19:04

Beylikdüzü'nde dehşet veren olay: Araç içinde başından vurulmuş halde bulundu!

Beylikdüzü'nde meydana gelen kan donduran olayda, 45 yaşındaki Kemal Kayış park halindeki aracının içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Kayış’ın borcu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

DHA Yaşam
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör

