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Giriş Tarihi: 7.07.2026 11:39

Beylikdüzü'nde denetim sırasında polis ile şüpheliler arasında arbede yaşandı: Bir yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde denetimde durdurulan otomobildeki şüpheliler ile polis ekipleri arasında arabede çıktı. Arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beylikdüzü’nde denetim sırasında polis ile şüpheliler arasında arbede yaşandı: Bir yaralı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Denetim yapan ekipler, şüphelendikleri 34 KGC 239 plakalı otomobili durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Ekipler, sürücünün yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenince ikilinin araçtan inmelerini istedi. Araçtan inmekte zorluk çıkaran yolcu koltuğundaki şüpheli, ekipler tarafından otomobilden indirildiği sırada arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerin yanında bulunan silah ateş aldı. Şüphelilerden birisinin silahıntan çıkan kurşunun kazarak ateş alması sonucunda şüpheli kolundan yaralandı.

2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada 2 tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde denetim sırasında polis ile şüpheliler arasında arbede yaşandı: Bir yaralı
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