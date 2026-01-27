Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde feci kaza: Karşıdan karşıya geçerken canından oldu!
Beylikdüzü’nde karşıdan karıya geçmeye çalışan bir kadına servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

