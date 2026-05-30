Beylikdüzü'nde İETT dehşet saçtı: Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı!

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir tıra ve otomobile çarparak durabildi.