Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde İETT dehşet saçtı: Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 15:14 Son Güncelleme: 30.05.2026 15:16

Beylikdüzü'nde İETT dehşet saçtı: Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı!

Beylikdüzü'nde seyir halindeyken freni boşalan İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki bir tıra ve otomobile çarptı. Kazanın ardından yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir tıra ve otomobile çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada İETT otobüsünün şoförü yaralandı. Yaralanan şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! O kaza anı kamerada

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BEYLİKDÜZÜ #İETT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde İETT dehşet saçtı: Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA