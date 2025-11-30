Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:09

Beylikdüzü’nde İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Beylikdüzün’nde kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önündeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş ise başka bir araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu yan yol Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen İETT otobüsü şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş, başka bir araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

