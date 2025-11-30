Beylikdüzü’nde İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu yan yol Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen İETT otobüsü şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş, başka bir araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.