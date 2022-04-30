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Giriş Tarihi: 30.4.2022 22:21

Beylikdüzü'nde metrobüs kazasında yeni gelişme! Şoför serbest bırakıldı

Beylikdüzü’nde metrobüs kazasında yeni gelişme! Şoför serbest bırakıldı

Gelen bilgiye göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü Oktay A, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Metrobüs kazası sonrası Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay A, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Oktay A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Beylikdüzü'nde dün içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalanmış, sürücü arızayı gidermek üzere araçtan inmişti. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle çarpışmıştı.

Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karışmış, 8'i yolcu, 1'i sürücü 9 kişi yaralanmıştı.

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Beylikdüzü'nde metrobüs kazasında yeni gelişme! Şoför serbest bırakıldı
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