Beylikdüzü’nde okul ve çevrelerinde uyuşturucu denetiminde 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü'nde okul ve çevrelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta kimlik bilgileri tespit edilen G.Ş. (43) ve M.Ç. (23) isimli şahısların kontrolleri esnasında tedirgin tavırlar sergiledi. Polis ekipleri, M.Ç. nin sırt çantasını arka koltuğa attığını gördü ve araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 3 kilo 966 gram metamfetamin ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu bulunmasından sonra gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.