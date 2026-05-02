Beylikdüzü’nde silahlı saldırı: Husumetli olduğu öğrenilen şahıs yakalandı!

Olay, 26 Nisan Salı günü saat 21:00 sıralarında Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek gelen Enver D., bir süredir husumetli olduğu B. Ş.'ye aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Ardından şüpheli gelen bir motosikletin arkasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, B.Ş.'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu, şüphelinin silahından çıkan kurşunların bir araca ve bir binaya isabet ettiği belirlendi.