Giriş Tarihi: 11.04.2026 09:42 Son Güncelleme: 11.04.2026 09:49

Beylikdüzü'nde trafik magandası kamerada: Kadın sürücünün otomobiline saldırdı! 'Araçta çocuğum var'

Beylikdüzü'nde trafikte yayaya yol vermek için duran sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 'araçta çocuğum var' diyen kadının otomobiline saldıran sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR'

Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, hakaret ettiği anlar yer aldı.

