Beylikdüzü’ndeki bakımevinde dehşet: 2 hastayı darbedip yüzüne tüküren bakımevi çalışanı tutuklandı!

'BABAMA YÜZDE 100 DARP RAPORU VERİLDİ'

Aynı bakımevinde 62 yaşındaki babası Selahattin Avcı'nın da geçtiğimiz yıl şiddet gördüğünü öne süren Gülistan Avcı, "Geçtiğimiz şubat ayında biz babamızı, hastaneye rahat götürülebilsin diye kısa süreliğine bakım merkezine vermiştik. Fakat ziyarete gittiğimizde tırnak izleri ve yaralar görmüştük. Bize kendisinin yaptığı söylenilmişti. Sonrasında çarşamba günleri görüş vardı; görüntülü görüşte babamın kolunu göstermelerini söylediğimde, çalışan farkında olmadan asıl yaralı olan yeri gösterdi. Kolunda siyahlık vardı. Ağır darbe almıştı. Kanlaşmış bir siyahlık vardı. Ben apar topar bakım merkezine gittiğimde bizi böyle oylayıp 'İşte kendisi yapıyor, bizlik sorun yok, bizlik bir durum olamaz' denildi. Şüphelendiğim için bunu artık yargıya taşıdık. Biz oraya gittiğimizde bizim üstümüze yürüdüler. Tehditvari konuştular. Hastaneye gittiğimizde de orada babamla ilgilenmediler. Ben bir şeylerden şüphelendim, verdikleri raporda zaten bir şüpheli bir durum vardı. O raporu zaten karakol sunduğumuzda da ben şüphede olduğumu, bu raporun aslının olmadığını söylemiştim. Ertesi gün babamı şehir hastanesine götürdüm. Babama yüzde 100 darp raporu verildi. Doktorun söylediği şu; ağır yaralanmaları var ve gerçekten babam şu anda hala kötü durumda. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar, hatta babamın bir kolunun bir kısmında bir ip gördük. Çektiğimde gelmiyordu elimize. Onu kendi elleriyle diktiğini fark ettim. Toplamda dört mağduruz. Diğer iki kişiyle zaten irtibat halindeyiz. Bir Esma teyzemiz var. Bizden sonra Esma teyzenin eşine de aynı şekilde yapılmış. Hatta ona daha kötüsü, sanki köpek ısırığı varmış gibi kolları her yeri ısırık içerisindeydi. Sonrasında da amcamız beyin kanaması geçirmiş. Hijyen konusunda zaten vardı bir sorun, çünkü babamız uyuz kapmıştı. Aynı şekilde Esma'nın teyzenin eşi de uyuz kaptı. Ayaklarında şişme aynı şekil diğer mağdurların da ayaklarında şişme ve vücutlarında yaralar olmaya başladı. Hala devam ediyor, mikrop kapmışlar, vücutlarındaki yani kanına kadar işlemiş durumda. Çok kötü durumdayız yani babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun" dedi.