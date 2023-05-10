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Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:44 Son Güncelleme: 10.5.2023 10:44

Beynam Ormanları Nerede? Ankara Beynam Ormanları’na Nasıl Gidilir?

Beynam ormanları nerede sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Beynam ormanları, Başkentimiz olan Ankara’ya çok yakın bir konumda yer almaktadır. Bu bölgeyi ziyaret etmek isteyen pek çok kişi, nasıl gidildiği konusunda birtakım araştırmalar yapmaktadır. Peki, beynam ormanları nerede? Ankara beynam ormanları’na nasıl gidilir? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Beynam Ormanları Nerede? Ankara Beynam Ormanları’na Nasıl Gidilir?

Beynam ormanları, doğal güzellikleri ve yemyeşil alanlarıyla öne çıkan bir bölgedir. Bölgede yapılabilecek pek çok aktivite bulunmaktadır. Hal böyle olunca ormanlara gitmeyi planlayan pek çok kişi nasıl ulaşım sağlayabileceğini merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için beynam ormanları nerede, Ankara beynam ormanları'na nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Beynam Ormanları Nerede?

Beynam ormanları, Atatürk ormanları olarak da bilinmektedir. Bölgede görülmeye değer birçok doğal güzellik ve tarihi alan mevcuttur. Beynam ormanı konum olarak Ankara'nın Bala ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1978 senesinde doğal sit alanı ilan edilen bölgelerden biridir. Orman içerisinde yürüyüş, kamp gibi ziyaretçilerin yapabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri birçok farklı aktivite alternatifi bulunmaktadır. Beynam ormanlarında meşe, karaçam, çam gibi çok sayıda ağaç türüne rastlamanız mümkündür. Ayrıca bölge dağ bülbülü, tarla sincabı, keklik, kartal, tavşan, tilki, çavuşkuşu, porsuk gibi farklı türdeki canlılara da ev sahipliği yapmaktadır. Yemyeşil alanları ve bol oksijeni ile öne çıkan bölgede sevdikleriniz ile birlikte piknik de yapabilmeniz mümkündür.

Ankara Beynam Ormanlarına Nasıl Gidilir?

Ankara beyham ormanlarına gitmek isteyen birçok kişi internet üzerinden nasıl gidildiği konusunda araştırma yapmaktadır. Bala ilçe sınırları içerisinde yer alan bölgeye Ankara-Bala karayolu üzerinden ulaşım sağlayabilmeniz mümkündür. Kendi aracınızla gideceksiniz, yol süresi ortalama 45 dakika kadar sürmektedir. Ayrıca haritadan bölgenin konumu inceleyerek de yol bilgilerine kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ormanlara gitmek isteyenlerin merak ettiği en önemli konular arasında beynam ormanları Ankara arası kaç km konusudur. Beynam ormanları, Ankara şehir merkezine ortalama 45 km uzaklıkta bulunur. Yol tarifi ve zaman bilgisi için yine haritalardan faydalanabilmeniz mümkündür.

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Beynam Ormanları Nerede? Ankara Beynam Ormanları’na Nasıl Gidilir?
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