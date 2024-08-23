Beynindeki damar yumağından kapalı yöntem operasyonla kurtuldu

Konya Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla Sevsarı sağlığına kavuştu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Sevsarı, "Hayatımda ilk defa böyle bir baş ağrısıyla karşılaştım. Damar yumağı tespit ettiler. Beyin kanaması da geçiriyormuşum. Hemen Konya Şehir Hastanesi 'ne geldim. Buradan sağlığıma kavuşup çıktım" dedi.

Erdal Sevsarı, şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Konya Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu Sevsarı da 'AVM' olarak adlandırılan beyin damar yumağı bulunduğu saptandı. Girişimsel Radyoloji Kliniği uzmanları tarafından operasyon için harekete geçildi. 2 saat süren kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla Sevsarı sağlığına kavuştu.

BU HASTALIKLARIN TEDAVİLERİNDE BAŞARILI BİR KLİNİĞİZ

Operasyonla ilgili bilgi veren Girişimsel Radyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Necat İslamoğlu, "Hastamız şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleriyle ile hastanemize başvurdu. Yapılan radyolojik tetkikleri sonucunda beyin sağ tarafında damar yumağı tespit edildi. Ekibimizle birlikte hızlı bir şekilde hastamızın tedavi sürecini planladık. Kapalı yöntem ile hastamızın başarılı şekilde tedavisini gerçekleştirdik. İki gün yoğun bakım ünitemizde takibi yapılan hastamızı şifa ile taburcu ettik. AVM, beyin anevrizmaları ve diğer hastalıkların tedavilerinde tecrübeli bir kliniğiz. Çok sayıda hastamızı başarılı şekilde tedavi etmiş bulunmaktayız. İç Anadolu Bölgesinde bu hastalıkların tedavi edilebileceği merkezlerden biriyiz" diye konuştu.

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Erdal Sevsarı, "Hayatımda ilk defa böyle bir baş ağrısıyla karşılaştım. Damar yumağı tespit ettiler. Beyin kanaması da geçiriyormuşum. Hemen Konya Şehir Hastanesine geldim. Burada rahatsızlığımın tanısı hemen konuldu ve tedavime başlandı. İnsan sağlığı çok önemli. Şimdi kıymetini daha çok anladım. Duygusal anlar yaşadığım bu süreçte bana destek veren hocama ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AVM (Damar Yumağı): Doğumsal olarak oluşan, yaş ilerledikçe büyüyebilen, beyindeki yerleşim yerine ve boyutuna göre çeşitli bulgular verebilen ve beyin kanamasına neden olabilen ciddi bir hastalıktır.