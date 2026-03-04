Haberler Yaşam Haberleri "Beynine hava sokarım" diyerek tesettürlü kadını tehdit etmişti! Sahte savcıya hapis talebi
Giriş Tarihi: 4.03.2026 18:18

İstanbul’da İETT’de kendisini savcı olarak tanıtıp, başörtülü yolcuya hakaret ve tehdit savuran Y.S tutuklanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul'da İETT'de kendisini savcı olarak tanıtıp, başörtülü yolcuya hakaret ve tehdit savuran şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İETT otobüsünde kendisinin savcı olduğunu iddia edip, başörtülü başka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akılalmaz ifadeler kullanan kadın hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

"Tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kadının kimliğinin tespit edilmesi için kolluk birimine müzekkere yazılmıştı.

SAVCI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Şüphelinin Y.S.isimli şahıs olduğunu, iddia ettiği gibi savcı değil Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ortaya çıkmıştı. Şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

