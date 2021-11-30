Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye’nin asrı olacak!”
Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:58 Son Güncelleme: 30.11.2021 21:59

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye’nin asrı olacak!”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye’nin asrı olacak!”

Türkiye ekonomisinin dönem dönem yaşadığı sıkıntılı süreçlerden birini yaşadığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldız resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda “Türkiye, dış siyasetinin adımlarını AB’nin, ABD’nin ikiyüzlü dış politikalarına endekslemeyeceğini net olarak ifade ediyor. Atılan adımlar, hemen yarın kazanç sağlasın kaygısıyla atılmıyor. Ekonomik sıkıntılarımız alınan tedbirlerle inşallah her geçen gün azalacak. Merhum Turgut Özal’ın rüyasını gördüğü, Merhum Erbakan Hocamızın sık sık işaret ettiği 21. Yüzyıl Türkiye’nin asrı olsun niyeti, çok sağlam adımlarla korunuyor, dahası tatbik ediliyor. Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye’nin asrı olacak” dedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye gündemine dair sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak düşüncelerini paylaştı. Yıldız resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi dönem dönem yaşadığı sıkıntılı süreçlerden birini yaşıyor. Bunu inkar etmiyor, aksine milletimizin bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatması için gayret gösteriyoruz. Fakat istismar edilen bir noktayı açıkça tartışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KALIPLARIN HİÇBİRİNE UYMAZ, UYMUYOR"

Yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, "eksen kayması", "Batı'dan kopma", "Dünyaya entegre olmama" gibi tanımlarla anlatılmaya çalışılan kalıpların hiçbirine uymaz, uymuyor. Özellikle son dönemde devletimizin aldığı kararlar, yakın tarihte yaşanmış tecrübelerin ışığında belirleniyor. Tarihi es geçemeyiz: Ak Parti iktidara geldiğinde AB üyeliği için gereken adımları hızla atmasına rağmen AB tarafında bir iyi niyet görememiştik. Ekonomi, demokrasi, eğitim vs kriterlerinde bizim çok gerimizdeki Doğu Avrupa ülkelerine kapı açan AB, Türkiye'ye kapılarını ısrarla kapalı tuttu. ABD'nin Irak harekâtında işgal tezlerini reddeden Türkiye, bölgenin talan edilmesine, savaşa, insan haklarının çiğnenmesine en fazla karşı çıkan ülkeydi. Bugün ABD ile yaşanan sorunlar, KKTC, Doğu Akdeniz, F-35 vb. Türkiye'nin bağımsız irade gösterme kararının sonuçları."

"DÜNYA SİSTEMİ KÖKTEN DEĞİŞİYOR"

Sosyal medyadan düşüncelerini paylaşan Yıldız, "Dünya sistemi kökten değişiyor. Çin, Avrupa'ya kadar uzanan "Bir Kuşak Bir Yol" adını verdiği yeni İpekyolu ile uluslararası ticaretin hacmini ve rotasını yeniden çiziyor. Rusya, NATO karşısında Belarus ve Ukrayna'da yeni imparatorluk hamlesi sayılabilecek adımlar atıyor. Değişen dünyada küresel aktörlerin Türkiye'ye teklifi "her kararında bize teslim ol!". Bu çağrı küresel fonların büyüttüğü isimler ve platformlar aracılığıyla başta sosyal medyada karşılık buluyor. Demokrasi adına rol kesiyor, fon aldıkları AB/ABD'ye hiç hesap sormuyorlar" ifadelerini kullandı.

"ONURLU-MİLLİ DURUŞU KORUDUKÇA SALDIRILARIN ŞİDDETİ ARTTI, ARTACAK"

Yıldız değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Onurlu-milli duruşu korudukça saldırıların şiddeti arttı, artacak. Mesela Türk Devletleri Teşkilatı, slogana dayalı, içi boş bir hamle değil, rasyonel ekonomik, sosyal vb kazançları olan; aynı sofraya oturup, aynı oranda bölüşüp, aynı oranda doyacak kardeşlerin birliği olacak. Çin, Türkistan coğrafyasında yeni tren yolları inşa ederken… Kırım, Hazar Denizi, Selanik Limanı yeni ticaret rotasının önemli merkezleri olurken… Suriye'nin kuzeyi YPG/PKK eliyle enerji koridoruna dönüştürülürken… Türkiye seyirci kalsın demek milli duruş olamaz!"

"HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK: 21. ASIR TÜRKİYE'NİN ASRI OLACAK"

Son olarak Yıldız, "Türkiye, dış siyasetinin adımlarını AB'nin, ABD'nin ikiyüzlü dış politikalarına endekslemeyeceğini net olarak ifade ediyor. Atılan adımlar, hemen yarın kazanç sağlasın kaygısıyla atılmıyor. Ekonomik sıkıntılarımız alınan tedbirlerle inşallah her geçen gün azalacak. Merhum Turgut Özal'ın rüyasını gördüğü, Merhum Erbakan Hocamızın sık sık işaret ettiği 21. Yüzyıl Türkiye'nin asrı olsun niyeti, çok sağlam adımlarla korunuyor, dahası tatbik ediliyor. Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye'nin asrı olacak" dedi.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Hiç şüphemiz yok: 21. Asır Türkiye’nin asrı olacak!”
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