Beyoğlu emniyetinden zehir tacirlerine suç üstü! Kavanoz kavanoz uyuşturucuyla yakalandılar...

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu F.Y. (26) isimli kişinin üzerinde 56 sentetik ecza hapı buldu. F.Y.'nin uyuşturucu maddeleri N.E. adlı kişiden satın aldığı tespit edildi. N.E. (54) ve yanındaki S.Ç. (51) bir araçta gözaltına alındı. Araç trafikten men edildi. S.Ç.'nin üzerinde 58 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'ndeki adrese baskın yapıldı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 23 bin 600 adet sentetik ecza hap, kavanozlar içerisinde toplam üç kilo 206 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 lira para bulundu. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan F.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki uyuşturucu madde satıcısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.