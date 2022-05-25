‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ Türk Telekom Açık Hava konserlerine geri sayım başladı

Türk Telekom, teknolojiyi sanatla harmanladığı çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin 'kalbi'nde yer alan opera salonuna ismini veren, AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesi ile imza atmaya hazırlanan Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçileri arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değeri kazandırmak adına başlatılan ve önümüzdeki dönemde İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra farklı şehirlerin de dahil edilmesinin planlandığı Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl, 28 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Operadan, sergiye, tiyatrodan konsere, birçok kültür sanat etkinliğinin gerçekleştirileceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 26 ismi izleyicilerle buluşturacak.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Mazhar Alanson'dan Can Bonomo'ya, İkiye On Kala'dan Fatma Turgut'a birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun konserine ev sahipliği yapacak. Müziksevereler, düzenlenen konserler ile sevilen sanatçılarla buluşurken aynı zamanda açık havada eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar:

28.05.2022, Cumartesi Mazhar Alanson, Yedinci Ev

29.05.2022, Pazar Emir Ersoy, Selin Geçit

30.05.2022, Pazartesi Koliva, Samida

31.05.2022, Salı Can Bonomo, Köfn

01.06.2022, Çarşamba İkilem, Elif Buse Doğan

02.06.2022, Perşembe Motive, Kolpa

03.06.2022, Cuma Dedublüman, Baneva

04.06.2022, Cumartesi İkiye On Kala, Resul Aydemir

05.06.2022, Pazar Fatma Turgut

06.06.2022, Pazartesi Tuğçe Kandemir, Ahiyan

07.06.2022, Salı Bilal Sonses

08.06.2022, Çarşamba Feride Hilal Akın, Gökcan Sanlıman

09.06.2022, Perşembe Ekin Uzunlar, Retrobüs