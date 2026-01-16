Beyoğlu’nda 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada öldürülmüştü: Furkan Çağlayan cinayetinde yeni gelişme!

128 KAMERA YÜZLERCE SAAT İZLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 128 kamera yüzlerce saat izlendi ve elde edilen bilgilerden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Adana Jandarma ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda Ş.N. isimli şahıs yakalandı. Şüphelilerden A.G. ve Ş.Y. Beyoğlu'nda 10 Ocak günü yakalandı.

11 KİŞİ YAKALANDI

Ertesi gün devam eden operasyonlarda 3 şüpheli U.G., F.B., E.K. yakalandı. Ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Ertesi gün ise Kadıköy ilçesinde firari şüpheli Ü.A., E.N., R. A., H.N. ve M.D. yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramasında; 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca elde edildi.