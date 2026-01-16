Beyoğlu’nda 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada öldürülmüştü: Furkan Çağlayan cinayetinde yeni gelişme!

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde 8 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında telefon konuşması sonrası çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sırasında Furkan Çağlayan vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, izlenen kamera görüntüleri ve alınan tanık ifadelerinden olaya karışan şüpheliler tespit edildi.
OLAY YERİNE MASKELERLE GELDİLER
Polis ekiplerince 1. grupta bulunan şahısların araç ile yüzleri maskeli bir şekilde olay yeri adrese geldikleri ve 2. grupta bulunan şahıslarla aralarında çıkan çatışma sırasında maktul şahsın bilinen yerinden yaralandığı anlaşıldı.
"BEKLEYİ GELİP HEPİNİZİ VURACAĞIM"
Devam eden çalışmalarda ölen gencin babası M.F.Ç. isimli şahsın ifadesine başvuruldu. Baba ifadesinde; Oğlumun husumetli olduğunu bildiği Ü. A. isimli şahsın olaydan önceki gün oğlunu aradığını ve telefonda tartıştıklarını, oğlunun bekleyin gelip hepinizi vuracağım dediğini, olay günü de bahse konu olayın meydana geldiğini beyan etti.
128 KAMERA YÜZLERCE SAAT İZLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 128 kamera yüzlerce saat izlendi ve elde edilen bilgilerden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Adana Jandarma ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda Ş.N. isimli şahıs yakalandı. Şüphelilerden A.G. ve Ş.Y. Beyoğlu'nda 10 Ocak günü yakalandı.
11 KİŞİ YAKALANDI
Ertesi gün devam eden operasyonlarda 3 şüpheli U.G., F.B., E.K. yakalandı. Ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Ertesi gün ise Kadıköy ilçesinde firari şüpheli Ü.A., E.N., R. A., H.N. ve M.D. yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramasında; 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca elde edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan tahkikatın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çocuk şüpheli U.G. ve diğer şüpheliler Ş.N.,A.G., F.B., E.K., Ü.A, E.N., H.N. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ÇATIŞMA ANLARI KAMERALARDA
Öte yandan olay anına dair çıkan görüntülerde şüphelilerin çatışma anları yer alıyor. Bina girişlerine siper alıp ateş ettikleri anlar kameralara yansıyor.