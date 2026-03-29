Beyoğlu’nda akılalmaz hırsızlık: Cep telefonu çalıp oyun oynamaya devam etti! O anlar kamerada

Olay, 24 Mart Salı günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre internet kafede bilgisayarda oyun oynadığı sırada uyuyakalan bir kişinin kolunun altında bulunan cep telefonu, yanında oturan şüpheli tarafından çalındı. Şüpheli dikkat çekmemek için bir süre kendi telefonuyla ilgileniyormuş gibi yaptı. Ardından da yanındaki kişinin telefonunu alarak cebine koydu. Şüpheli daha sonra oyun oynamaya devam etti.