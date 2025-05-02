Beyoğlu’nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki yangın, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın alt katında bulunan iş yerinin ızgarasında ve bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.