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Giriş Tarihi: 2.5.2025 12:06

Beyoğlu'nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinin ızgarasında ve bacasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Beyoğlu’nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki yangın, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın alt katında bulunan iş yerinin ızgarasında ve bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Beyoğlu'nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü
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