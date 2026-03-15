Beyoğlu’nda çıkan yangında Ufuk Özkan’ın kardeşi oyuncu Umut Özkan son anda kurtuldu

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
"GERÇEKTEN ZOR VE KORKU DOLU BİR ANDI"
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi.
Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabına yüklediği videoda anlatan Özkan, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen. Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.