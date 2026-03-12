Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada: Silahla saldırdı! ’Beni vuranı tanımıyorum’

'BENİ DARBETTİ YOLDA GÖRÜNCE VURDUM'

Gözaltına alınan şüpheli emniyeti götürüldü. Burada ifadesi alınan Hasan Nusrullah K.'nin silahla vurarak yaraladığı kişinin kendisini birkaç gün önce darbettiğini, yolda karşılaşınca da ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan şüphelinin ve yaralının poliste toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.