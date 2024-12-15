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Giriş Tarihi: 15.12.2024 04:40 Son Güncelleme: 15.12.2024 04:41

Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı

Beyoğlu'nda, gecekondu alev alev yandı. Yangın sırasında meydana gelen patlama çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, patlama anı kameraya yansıdı

DHA
Beyoğlu’nda gecekondu alev alev yandı

Yangın, saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi üzerinde bir gecekonduda çıktı.

Gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. Bu sırada gecekondunun içinde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama sırasında çevre sakinleri panik yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çıktığı sırada gecekondunun boş olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı
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