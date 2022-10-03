Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Olay, saat 10.15 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı Kilit Sokak'ın köşesindeki Kardeşler Büfe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde alkollü iki şahıs, siyahi iki kadını takip ederek tacizde bulundu. Alkollü şahısların tacizinden kurtulmak için iki siyahi kadın bulvar üzerinde bulunan tekel bayiine sığındı. Bayideki iki gencin kadınlara sahip çıkması üzerine iki şahıs ile aralarında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından iki şahıs tehditler savurarak bayiiden ayrıldı. Olaydan 1 saat sonra eline silah alıp bayiye gelen iki şahıs, rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda içecek dolabının camı tuzla buz olurken, tekel bayiindeki iki genç ise tezgahın altına sığınarak mermilerden son anda kurtuldu.
O esnada Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü binasına yakın mesafede devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirip bir gerçek bir de kurusıkı silaha el koydu. Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kuru sıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.
POLİS ÇATIŞANLARI YAKALAYIP SİLAHLARA EL KOYDU
Olayın ardından bulvara gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, bir süre inceleme yaptı.
Kovanları ve kuru sıkı tabancayı toplayarak delil torbasına koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Saldırganlardan birini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.