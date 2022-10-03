Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Olay, saat 10.15 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı Kilit Sokak'ın köşesindeki Kardeşler Büfe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde alkollü iki şahıs, siyahi iki kadını takip ederek tacizde bulundu. Alkollü şahısların tacizinden kurtulmak için iki siyahi kadın bulvar üzerinde bulunan tekel bayiine sığındı. Bayideki iki gencin kadınlara sahip çıkması üzerine iki şahıs ile aralarında tartışma yaşandı.