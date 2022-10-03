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Giriş Tarihi: 3.10.2022 13:44

Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerindeki büfede alkollü şahısların taciz ettiği Afrikalı iki kadının sığındığı büfede silahlı çatışma çıktı. Alkollü şahıslar tartışma sonrası silahla gelerek büfeye ateş açması sonucu silahlı çatışma yaşandı. Beyoğlu ilçe emniyet Müdürlüğü binasına yakın mesafede gerçekleşen bu silahlı çatışmaya polis kısa sürede müdahale ederek iki şahısla birlikte bir gerçek birde kurusıkı silahı ele geçirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Olay, saat 10.15 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı Kilit Sokak'ın köşesindeki Kardeşler Büfe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde alkollü iki şahıs, siyahi iki kadını takip ederek tacizde bulundu. Alkollü şahısların tacizinden kurtulmak için iki siyahi kadın bulvar üzerinde bulunan tekel bayiine sığındı. Bayideki iki gencin kadınlara sahip çıkması üzerine iki şahıs ile aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından iki şahıs tehditler savurarak bayiiden ayrıldı. Olaydan 1 saat sonra eline silah alıp bayiye gelen iki şahıs, rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda içecek dolabının camı tuzla buz olurken, tekel bayiindeki iki genç ise tezgahın altına sığınarak mermilerden son anda kurtuldu.

BÜFEDEN KURUSIKI İLE KARŞILIK VERİLİNCE ÇATIŞMA YAŞANDI

Saldırının ardından tezgahtan kuru sıkı tabanca alan iki gençten biri dışarıya çıkarak saldırganlara ateş açtı. Saldırganların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

O esnada Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü binasına yakın mesafede devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirip bir gerçek bir de kurusıkı silaha el koydu. Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kuru sıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.

POLİS ÇATIŞANLARI YAKALAYIP SİLAHLARA EL KOYDU

Olayın ardından bulvara gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, bir süre inceleme yaptı.

Kovanları ve kuru sıkı tabancayı toplayarak delil torbasına koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Saldırganlardan birini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü
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