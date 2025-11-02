Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda korkutan yangın: 4 kişi binada mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 2.11.2025 23:43

Beyoğlu'nda korkutan yangın: 4 kişi binada mahsur kaldı

Beyoğlu’nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

