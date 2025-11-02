Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 kişi binada mahsur kaldı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.