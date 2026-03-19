Beyoğlu’nda telefon hırsızı güven timlerinden kaçamadı

Olay, Beyoğlu'nda 4 Ocak saat 03.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihangir Sıraselviler Caddesi'nde bir işyerinin önünde uyuyan kişinin yanına yanaşan şüpheli, yankesicilik yaparak uyuyan kişinin cep telefonunu aldı.
Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. R.B.'nin üzerinde çaldığı telefon ele geçirildi. Şüpheli R.B., polis merkezindeki işlemlerini ardından 'Yankesicilik' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.