Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda telefon hırsızı güven timlerinden kaçamadı
Giriş Tarihi: 19.03.2026 12:35

İstanbul Beyoğlu'nda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı.

  • ABONE OL

Olay, Beyoğlu'nda 4 Ocak saat 03.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihangir Sıraselviler Caddesi'nde bir işyerinin önünde uyuyan kişinin yanına yanaşan şüpheli, yankesicilik yaparak uyuyan kişinin cep telefonunu aldı.

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. R.B.'nin üzerinde çaldığı telefon ele geçirildi. Şüpheli R.B., polis merkezindeki işlemlerini ardından 'Yankesicilik' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz